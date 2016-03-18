نفوذ دشمن با هدف تغییر محاسبات مسئولان نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌ الله سید یوسف طباطبایی‌ نژاد ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه شهر اصفهان با اشاره به روز ملی شدن صنعت نفت، اظهار داشت: از زمانی که نفت در کشور ما استخراج شد، این سرمایه ملی در دست انگلیسی ها بود و در نهایت با قیام آیت الله کاشانی و با پشتیبانی مردم و تلاش های مصدق در مجلس، صنعت نفت ملی شد.

وی ادامه داد: در آن دوران بسیاری از افراد که منافع آنها به خطر افتاده بود، با این طرح مخالفت داشتند که از جمله این افراد رزم آرا بود.

امام جمعه اصفهان افزود: این دسته از افراد اعتقاد داشتند که ایران نمی تواند رد صنعت پیشرفت داشته باشد و نه تنها صنعت نفت را به جلو پیش نخواهد برد بلکه توانایی ساخت ساده ترین وسایل نیز در کشور وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه به رغم همه مخالفت ها و فراز و فرودهای ملی شدن صنعت نفت، این صنعت ملی شد، گفت: مدیریت نفت در کشور ما اکنون به مرحله خودکفایی رسیده است.

آیت الله طباطبائی نژاد به توطئه برخی کشورها از جمله سعودی ها برای کاهش قیمت نفت در جهان و ضرر ایران، اظهار داشت: خوشبختانه این حیله غربی ها و سعودی ها به خودشان بازگشته است و اکنون عربستان سعودی در این میان دچار ضرر شد.

وی در ادامه به عدم اختصاص بودجه مناسب برای ساخت مصلی ها در کشور از سوی دولت یازدهم اشاره داشت و گفت: در این دولت بودجه ای برای ساخت مصلی ها در نظر گرفته نشد.

امام جمعه اصفهان همچنین به مسئله انتخابات و وجود عیب در برخی مراحل برگزاری انتخابات از جمله ثبت نام و بررسی صلاحیت ها اشاره داشت و افزود: هیچ شبه ای به شورای نگهبان در خصوص موضع احراز صلاحیت ها وارد نیست اما هجوم افراد برای ثبت نام و چالش بررسی این تعداد صلاحیت حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: وظیفه شورای نگهبان در این انتخابات به خوبی انجام شد و در این میان بسیاری از موضع گیری ها در برابر عملکرد شورای نگهبان همراهی با دشمن بود.

آیت الله طباطبائی نژاد افزود: دشمن از ابتدای انقلاب با شورای نگهبان زاویه داشت و آن دسته از افراد که همسو با دشمن اقدام به موضع گیری در برابر این نهاد می کنند باید متوجه باشند که دشمن در صدد تخریب شورای نگهبان است.

وی تصریح کرد: نفوذ دشمن در کشور با هدف نفوذ در تصمیمات و افکار مسئولان نظام است تا محاسبات مدیران را دچار تغییر کند.

امام جمعه اصفهان افزود: دشمن می خواهد بین مردم و حکومت فاصله انداخته و آنها را نسبت به جمهوری اسلامی بدبین کند که مانند همیشه با هوشیاری و همراهی مردم با نظام مقدس جمهوری اسلامی، این نقشه دشمن نقش برآب خواهد شد.