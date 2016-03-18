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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۳۰

شهردار منطقه یک اردبیل به مهر خبر داد؛

استقرار کلبه راهنما مسافر در ورودی اردبیل/مسافران آش دوغ می‌گیرند

استقرار کلبه راهنما مسافر در ورودی اردبیل/مسافران آش دوغ می‌گیرند

اردبیل – شهرداری منطقه یک اردبیل از استقرار کلبه راهنمای مسافر در مبادی ورودی شهر اردبیل از جمله میدان ایثار خبر داد.

ساسان ابیش وند در حاشیه بازدید از ستاد اجرایی خدمات سفر اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از یک هفته قبل طرح خانه‌تکانی در کل شهر اردبیل انجام شده تا چهره شهر آماده استقبال از مسافران باشد.

وی افزود: ۲۴۰ دستگاه خودرو شهرداری رفت‌وروب، برداشت اضافه مصالح ساختمانی از محل عبور عابران، شست و شوی معابر و نرده‌ها و گل‌کاری فضای شهری را انجام داده‌اند.

وی با بیان اینکه سفره‌های هفت‌سین در مناطق چهارگانه شهری دایر شده است، اضافه کرد: از جمله در منطقه یک، سه سفره هفت‌سین در مقابل استانداری اردبیل، میدان سرچشمه و میدان ایثار برپا شده است.

مدیر منطقه یک شهرداری اردبیل با تأکید به اینکه ورودی منطقه یک از محل جاده خلخال است، تصریح کرد: در این جاده کلبه راهنمای مسافر دایر شده است و قرار است از فردا امکانات رفاهی در جنب آن تدارک دیده شود.

ابیش وند بیان داشت: از جمله چای، آب جوش و سوغات اردبیل در ورودی شهر تدارک دیده شده و قرار است با استقرار نانوایی‌ها، نان و آش دوغ به عنوان غذای سنتی اردبیل به مسافران عرضه شود.

وی تأکید کرد: در طول تعطیلات کارکنان خدماتی شهرداری تنظیف و زیباسازی و رفت‌وروب شهری را بی‌وقفه انجام خواهند داد.

مدیر منطقه یک شهرداری اردبیل نقش شهرداری‌ها در معرفی جاذبه‌های گردشگری را کلیدی توصیف کرد و گفت: به همین منظور بروشورهایی در معرفی جاذبه‌های تاریخی، غذاهای محلی و سوغات اردبیل به همراه نقشه استان در مبادی ورودی شهر توزیع خواهد شد.

ابیش وند اضافه کرد: در روز تحویل سال نیز شهرداران مناطق و کارکنان به همراه شهردار اردبیل در مبادی ورودی شهر اردبیل استقرار یافته و به اولین مسافر نوروزی استان به رسم مهمان‌نوازی سوغات اردبیل را هدیه خواهند کرد.

کد مطلب 3582816
محمد میرزایی ناطق

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