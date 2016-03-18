ساسان ابیش وند در حاشیه بازدید از ستاد اجرایی خدمات سفر اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از یک هفته قبل طرح خانه‌تکانی در کل شهر اردبیل انجام شده تا چهره شهر آماده استقبال از مسافران باشد.

وی افزود: ۲۴۰ دستگاه خودرو شهرداری رفت‌وروب، برداشت اضافه مصالح ساختمانی از محل عبور عابران، شست و شوی معابر و نرده‌ها و گل‌کاری فضای شهری را انجام داده‌اند.

وی با بیان اینکه سفره‌های هفت‌سین در مناطق چهارگانه شهری دایر شده است، اضافه کرد: از جمله در منطقه یک، سه سفره هفت‌سین در مقابل استانداری اردبیل، میدان سرچشمه و میدان ایثار برپا شده است.

مدیر منطقه یک شهرداری اردبیل با تأکید به اینکه ورودی منطقه یک از محل جاده خلخال است، تصریح کرد: در این جاده کلبه راهنمای مسافر دایر شده است و قرار است از فردا امکانات رفاهی در جنب آن تدارک دیده شود.

ابیش وند بیان داشت: از جمله چای، آب جوش و سوغات اردبیل در ورودی شهر تدارک دیده شده و قرار است با استقرار نانوایی‌ها، نان و آش دوغ به عنوان غذای سنتی اردبیل به مسافران عرضه شود.

وی تأکید کرد: در طول تعطیلات کارکنان خدماتی شهرداری تنظیف و زیباسازی و رفت‌وروب شهری را بی‌وقفه انجام خواهند داد.

مدیر منطقه یک شهرداری اردبیل نقش شهرداری‌ها در معرفی جاذبه‌های گردشگری را کلیدی توصیف کرد و گفت: به همین منظور بروشورهایی در معرفی جاذبه‌های تاریخی، غذاهای محلی و سوغات اردبیل به همراه نقشه استان در مبادی ورودی شهر توزیع خواهد شد.

ابیش وند اضافه کرد: در روز تحویل سال نیز شهرداران مناطق و کارکنان به همراه شهردار اردبیل در مبادی ورودی شهر اردبیل استقرار یافته و به اولین مسافر نوروزی استان به رسم مهمان‌نوازی سوغات اردبیل را هدیه خواهند کرد.