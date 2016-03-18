اسامی بازیکنان تیم ملی اعلام شد/ حضور یک استقلالی و سه پرسپولیسی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پايان مرحله نخست اردوي تيم ملي، كارلوس كي روش ٢٤ بازيكن را براي همراهي در ديدار برابر هند و عمان به اردوي تيم ملي دعوت كرد. اسامي بازيكنان دعوت شده به اردوي تيم ملي به اين شرح است:



اميد ابراهيمي (استقلال)، رامين رضاييان، كمال كاميابي نيا، مهدي طارمي (پرسپوليس)، محمدرضا اخباري (تراكتورسازي)، مهدي ترابي (سايپا)، وريا غفوري (سپاهان)، رشيد مظاهري (ذوب آهن)، داريوش شجاعيان (گسترش فولاد)، عزت الله پورغاز (ملوان)، عليرضا بيرانوند، وحيد اميري، سيد جلال حسيني (نفت)، ميلاد محمدي (ترك گروژني روسيه)، احسان حاج صفي (اف اس وي فرانكفورت آلمان)، مرتضي پورعلي گنجي (السد قطر)، اشكان دژاگه (العربي قطر)، پژمان منتظري (الاهلي قطر)، مسعود شجاعي (الغرافه قطر)، سعيد عزت اللهي، سردار آزمون (روستوف روسيه)، رضا قوچان نژاد (چارلتون اتلتيك انگليس)، كريم انصاري فرد (پانانيوس يونان) و عليرضا جهانبخش (آلكمار هلند).

بازيكنان دعوت شده بايد ساعت ١٠:٣٠ روز دوشنبه دوم فروردين در هتل آزادي خود را به مربيان تيم ملي معرفي كنند. ديدار تيمهاي ايران برابر هند و عمان پنجم و دهم فروردين در ورزشگاه آزادي برگزار مي شود.