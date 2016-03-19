ترافیک سنگین در آزادراه های زنجان/خواب آلودگی باز هم حادثه ساز شد

سرهنگ علی‌اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باوجود حاکم بودن ترافیک سنگین در لاین شمالی در آزادراه‌های زنجان-قزوین و زنجان-تبریز خوشبختانه مشکل خاص ترافیکی وجود ندارد.

وی ادامه داد: تیم‌های پلیس‌راه در همه محورهای مواصلاتی استان زنجان مستقر هستند و نسبت به روان‌سازی ترافیک و جلوگیری از انجام رفتارهای خطرساز توسط برخی رانندگان اقدام می‌کنند.

رئیس پلیس‌راه استان زنجان همچنین از وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت در کیلومتر ۴۸ لاین شمالی آزادراه زنجان-قزوین در شامگاه جمعه خبر داد و گفت: در این تصادف کامیون ایسوزو با کامیون هوگو برخورد کرده که در این حادثه راننده ایسوزو فوت کرده است.

سرهنگ شیرمحمدی افزود: راننده کامیون ایسوزو به علت خواب‌آلودگی از عقب به کامیون هوگو برخورد کرده است.