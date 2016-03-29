كاهش ۷ تا ۳۰ درصدی جرایم در نوروز ۹۵

به گزارش خبرگزاری مهر سردار حسین اشتری در بازدید از اقدامات و عملكرد پلیس خراسان رضوی پس از زیارت بارگاه ملكوتی ثامن الحجج آقا علی ابن موسی الرضا(ع) با آیت ا... علم الهدی امام جمعه مشهد و حجه الاسلام رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی دیدار و گفتوگو كرد.

سردار اشتری در این بازدید آموزش كاركنان را از اولویت های اساسی ناجا در سال جدید دانست.

وی همچنین از هموطنان خواست به تذكرات و راهنمایی های خدمتگزاران خود در نیروی انتظامی توجه كرده و با پلیس همكاری كنند

فرمانده ناجا با تاکید بر اینکه برای كاهش جرایم و تخلفات باید همه دستگاه ها و سازمان ها مسئولیت پذیر باشند گفت: اگر هر دستگاهی سهم خود را به خوبی انجام دهد ،در ایجاد و تحكیم نظم و امنیت موثر خواهد بود.

سردار اشتری در مورد ظرفیت های مردم در كاهش تلفات جاده ای و افزایش ارتقاء نظم و انضباط اجتماعی گفت: یكی از برنامه های ناجا ، استفاده از مردم به عنوان پلیس افتخاری در سال های گذشته بوده كه در سال ۹۵ نیز این برنامه به عنوان اولویت های نیروی انتظامی با جدیت دنبال خواهد شد.

وی همچنین به شعار سال ۱۳۹۵ «اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل » از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره كرد و گفت: این شعار برای ناجا تدبیر و فرمان است و به جهت اهمیت خراسان رضوی باید کاری کنیم که کمترین جرایم را در این استان داشته باشیم .

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: خوشبختانه در نوروز امسال تا كنون با تمهیدات و اقدامات ویژه پلیس و همچنین به پشتوانه همكاری آگاهانه و احساس مسئولیت شهروندان فهیم و قانون مدار شاهد كاهش روزانه ۵ تا ۱۰ درصد وقوع تصادفات رانندگی نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده ایم .

سردار حسین اشتری همچنین به كاهش ۷ تا ۳۰ درصدی وقوع جرایم در كشور اشاره كرد و گفت: جرایم خشن در سال ۱۳۹۴ كاهش داشته و خراسان رضوی با اقدام های پیشگیرانه و پیش دستانه در این عرصه پیشگام بوده است.

وی همچنین اظهار داشت :از مهم ترین علل كاهش وقوع جرایم در كشور، آموزش های همگانی و گسترده ، استفاده از تجهیزات بازدارنده از سرقت ها در مراكز خاص و بانك ها و پشتیبانی و حمایت دستگاه قضایی از پلیس در كنار عكس العمل سریع كاركنان نیروی انتظامی بوده كه در سال جدید باید با جدیت بیشتری آن را دنبال كنیم.

سردار اشتری اظهار داشت: طرح های ابتكاری مانند استفاده از نگهبان محله برای حفاظت و مراقبت از منازل مسكونی و مراكز مختلف كه در خراسان رضوی امسال برای اولین بار به اجرا در آمد نیز در نوع خود می تواند به عنوان یك الگوی موفق مطرح شده و در سال ۱۳۹۵ ان شاء ا... گسترش می یابد.

وی از تلاش و اقدام های گسترده فرماندهی انتظامی خراسان رضوی در برقراری نظم و امنیت مطلوب و همچنین تامین نظم و امنیت زائران خراسان رضوی تشكر كرد و گفت: تصادفات رانندگی و وقوع جرایم در این استان در ایام نوروز با كاهش روبرو بوده و امیدواریم در روزهای باقی مانده از تعطیلات نیز این روند ادامه یابد.

فرمانده ناجا به شهروندان توصیه كرد در مسافرت های نوروزی ، زمان بازگشت به شهرهای خود را مدیریت كرده و از همین امروز برنامه ریزی كنند تا با حوصله و صبوری ، مسیر برگشت به مقصد خود را طی كرده و شاهد متراكم شدن حجم ترافیك در روزهای پایانی تعطیلات نباشیم.

سردار اشتری در پاسخ به سوال خبرنگار واحد مركزی خبر در مورد ظرفیت های مردم در كاهش تلفات جاده ای و افزایش ارتقای نظم و انضباط اجتماعی گفت: یكی از برنامه های ناجا ، استفاده از مردم به عنوان پلیس افتخاری در سال های گذشته بوده است كه در سال ۹۵ نیز این برنامه به عنوان اولویت های نیروی انتظامی با جدیت دنبال خواهد شد.

وی پس از بازدید از قرارگاه نوروی امام علی (ع) در مشهد به دیدار و دلجویی از خانواده معظم شهید حضرتی و جانباز شهید زندی در مشهد رفت.