پوتین خواستار برقراری آتش بس فوری در قره باغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی وقوع درگیری سنگین میان کشورهای آذربایجان و ارمنستان در قره باغ، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه، خواستار آتش بس فوری میان طرفین شد.

«دیمتری پسکوف» سخنگوی کرملین، با اعلام این مطلب در یک کنفرانس خبری گفت: رئیس جمهور پوتین برای جلوگیری از افزایش تلفات از طرفین درگیری خواسته تا به سرعت نسبت به اجرای آتش بس اقدام کنند.

آذربایجان و ارمنستان از ساعاتی قبل به شدت با یکدیگر در منطقه قره باغ درگیر شدند که در این درگیری تلفات سنگینی به هر دو طرف وارد شده و یک فروند بالگرد ارتش آذربایجان نیز ساقط شده است.

آذربایجان و ارمنستان از سال ۱۹۸۸ بر سر قره باغ با یکدیگر تنش دارند و حتی با هم وارد جنگ نیز شده اند. جنگ قره باغ جنگی بود که از فوریه ۱۹۸۸ تا مارس ۱۹۹۴ در ناحیه قره‌باغ، واقع در جنوب غربی جمهوری آذربایجان، بین اکثریت ارمنی ساکن با پشتیبانی ارمنستان و جمهوری آذربایجان رخ داد.

با بالاگرفتن درگیری، هرکدام از طرفین سعی در پاکسازی قومی مناطق تحت تصرف خود از نژاد دیگر کردند. از این رو ۲۳۰٬۰۰۰ ارمنی ساکن آذربایجان و ۸۰۰٬۰۰۰ آذری مجبور به مهاجرت از ارمنستان و مناطق اشغالی جمهوری آذربایجان شدند.

بحبوحهٔ اصلی جنگ پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و در اواخر زمستان سال ۱۹۹۲ آغاز شد و بلافاصله میانجیگری های بین المللی آغاز شد. جمهوری اسلامی ایران در این زمینه ابتکار عمل را در دست گرفت و مذاکرات مستقیمی را با طرفین درگیر انجام داد اما هیچ یک از طرفین حاضر به تن دادن به رای هیأت میانجی نشد.