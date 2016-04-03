حال و هوای بازار خودرو در سال نو/ رونق فروش خودرو به قیمت توافقی

به گزارش خبرنگار مهر، بازار خودرو دو سالی هست که با رکود دست و پنجه نرم میکند. حتی ایام خاص سال که معمولا برای خودروفروشان و خریداران خودرو فصلی از رونق به شمار میآمد هم چندان اثری در بازار نگذاشت و همین موضوع سبب شد تا خواب زمستانی خرید و فروش خودرو در بازار کم کم به یک خواب عمیق بدون خیال بیدار شدن تبدیل شود.
گویا همه چیز دست به دست هم داده تا بازار خودرو دیگر رونق سالهای قبل خود را نداشته باشد. البته دلایل مختلفی برای این رکود و تعمیق روز افزون آن ارایه میشود. برخی بر این باورند که نبود نقدینگی در دست مردم و مشارکت حداقلی بانکها در وام دهی به متقاضیان خرید خودرو، دلیل اصلی عدم رونق خرید و فروش در بازار است و برخی دیگر نیز معتقدند که انتظار مردم برای ورود خودروهای جدید، بازار را راکد نگه داشته است.
در همین حال، هر دو دلیل به صورت موازی و همزمان میتواند عامل رکود بیش از پیش در بازار خودرو باشد، شاید حتی بتوان انتظار مردم برای ورود خودروهای جدید را از رفتار هیجانی آنها در خرید و پیش خرید خودروهای جدید تازه وارد به بازار از سوی کمپانیهای داخلی، به خوبی دید. همانطور که صف خرید تشکیل میشود و مردم ترجیح میدهند خودروهای تازه ورود به بازار را بخرند تا اینکه خودروهای فعلی خود را با مدلهای دیگر بازار جایگزین کنند.
در این میان یکی از فعالان بازار خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: در ایام تعطیلات نوروز البته خرید و فروش اندکی به چشم میخورد اما واقعیت آن است که رکود خودرو به سال ۹۵ هم رسیده است و شاید به این صورتی که روند ادامه یافته است، نباید حداقل در نیمه اول سال جاری منتظر تکان جدی در بازار خودرو بود.
وی میافزاید: بازار خودرو دیگر جذابیتی برای برخیهایی که امید به حاشیه سود در ثبت نام خودروها در نمایندگی و فروش آن در بازار آزاد داشتند، ندارد و به همین دلیل است که بخش عمدهای از خرید و فروشهایی که خود منجر به حرکت بازار و به نوعی رونق آن میشد، از بین رفته و رکود بیش از هر زمان دیگری به چشم میخورد. در این میان البته نباید سستی خریداران را نیز نادیده گرفت.
تاملی در خرید و فروشها و آگهیهای فروشی که در روزهای ابتدایی تعطیلات در سایتهای مرجع خرید و فروش خودرو مشاهده میشود، نشانگر این است که تمایل برای فروش خودروهای خارجی متعلق به سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ بیشتر وجود دارد و البته قیمتهایی هم که برای این خودروها از سوی فروشندگان ارایه میشود، خرید را تا حدودی مقرون به صرفه میکند. البته آنچه که در اغلب آگهیها مشهود است، عدم ارائه قیمت قطعی از سوی فروشندگان است و بیشتر فروشندگان قیمت را به صورت توافقی اعلام میکنند.
این در شرایطی است که در روزهایی که روزنامههای منتشرکننده آگهی خرید و فروش خودرو تعطیل بودند، سایتها بار آگهیهای متقاضیان فروش خودرو را به دوش میکشیدند و همین امر هم سبب شده بود تا مراجعه به این سایتها از سوی افرادی که قصد خرید یا فروش خودروهای خود را دارند، بیشتر شود. به هرحال به نظر نمیرسد که رکود بازار خودرو، حداقل تا پایان نیمه اول سال دست از سر بازار بردارد.
قیمت انواع خودروهای کارکرده در سایتهای اینترنتی
بر اساس آگهیهای فروش خودرو، یک دستگاه رنو مگان دندهای ۱۶۰۰ مدل ۸۸ بدون تصادف و رنگ شدگی فنی و بدنه مشابه صفر با کارکرد ۸۶ هزار کیلومتر ۴۵ میلیون تومان قیمتگذاری شده؛ همچنین دنا مدل ۹۴ با کارکرد ۲۳ هزار کیلومتر نیز ۴۰ میلیون تومان قیمت گذاشته شده است. یک دستگاه سوزوکی ویتارا کلاس ۸ با کارکرد ۵۲ هزار کیلومتر، ۸۵ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
بررسیها نشان میدهد یک دستگاه تویوتا GT۸۶ مدل ۹۳ با کارکرد ۵۰ هزار کیلومتر به قیمت ۱۰۶ میلیون تومان قیمتگذاری شده است. هیوندایی آوانته ۸۸ به قیمت ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت گذاشته شده است، همچنین یک دستگاه ریو مشکی متالیک آخر ۸۸ به قیمت ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت گذاشته شده است.
پژو ۲۰۶ مدل ۹۰ با کارکرد ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر، ۲۴ میلیون تومان فروخته میشود. قیمت یک دستگاه جیلی ۲۰۱۳ سفید بیرنگ فول مدل ۹۳ با کارکرد ۴۳ هزار کیلومتر نیز به قیمت ۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در بازار فروخته میشود. یک دستگاه ماکسیما مدل ۸۵ با کارکرد ۲۰ هزار کیلومتر نیز به قیمت ۵۱ میلیون تومان فروخته میشود. همچنین یک حواله اسپورتیج ۲۰۱۶ نیز ۹۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده که در اردیبهشت ماه ۹۵ نیز باید ۷۷ میلیون تومان دیگر پرداخت شود.
قیمت یک دستگاه پراید صندوقدار مدل ۸۸ با کارکرد ۱۸۰ هزار کیلومتر نیز ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار است. پژو ۲۰۶ تیپ ۶ اتومات با کارکرد ۶۰ هزار کیلومتر و مدل ۸۹ نیز به قیمت ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار معامله می شود. قیمت یک دستگاه توسان IX۳۵ مدل ۹۴ نیز از سوی فروشنده ۱۴۰ میلیون تومان مطرح شده است.
قیمت یک دستگاه خودرو سمند EF۷ مولتی پلکس با کارکرد ۱۷ هزار و ۷۰۰ کیلومتر ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطرح شده، ضمن اینکه قیمت یک دستگاه بنز CLK۲۸۰ نیز با کارکرد ۱۴۲ هزار کیلومتر و مدل ۸۷ نیز ۱۳۰ میلیون تومان عنوان شده است.
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