به گزارش خبرگزاری مهر، این پژوهشکده برای نخستین‌بار در کشور و با همکاری دانشگاه های تهران، علوم پزشکی تهران و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در دانشگاه تهران تأسیس شده است.

توسعه فعالیت‌های نوآوری، پژوهشی و آموزشی در حوزه‌های چهارگانه علوم پیشرو (علوم شناختی، بیوتکنولوژی، علوم اطلاعات و نانو فناوری)، هدایت پژوهش و توسعه فناوری، ایجاد و هم‌افزایی در میان دستاوردهای متخصصان رشته‌های مختلف برای ارتقای جایگاه علمی کشور، تربیت نیروی انسانی متخصص میان رشته‌ای، ایجاد تحول و تحرک در آموزش و پژوهش میان رشته‌ای در دانشگاه‌ها و اعتلای جایگاه دانشگاه تهران در عرصه جهانی در موضوعات چهارگانه فعالیت پژوهشکده فناوری‌های همگرا، از اهداف راه‌اندازی این پژوهشکده است.

ایجاد شبکه‌ای از متخصصان چهار حوزه فوق، شبکه‌سازی آزمایشگاه‌های دانشگاه تهران و علوم پزشکی برای انجام پژوهش‌های مشترک، ورود جدی و تعامل با بازارهای بین‌المللی فناوری‌های نوین، ارتباط و همکاری با مؤسسات دانشگاهی برتر دنیا و کمک به تدوین سیاست‌های پیشرو در عرصه فناوری روز دنیا در کشور، از دیگر اهداف تاسیس این پژوهشکده بشمار می روند.