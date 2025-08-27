عدم توجه به آموزش عالی کشور نگران کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، دومین نشست مشترک هیئترئیسه دانشگاه تهران و علوم پزشکی در سال جاری، صبح روز چهارشنبه ۵ شهریورماه، به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.
در این نشست، محمد حسین امید، رئیس دانشگاه تهران، ضمن تشکر از میزبانی و همراهی دانشگاه علوم پزشکی در برگزاری نشستهای مشترک گفت: اینگونه همافزایی بین مدیران دو دانشگاه بزرگ، حتماً نتایج خوبی در درازمدت خواهد داشت و آموزش عالی و پزشکی کشور از آن بهرهمند خواهد شد.
رئیس دانشگاه تهران در ادامه افزود: وضعیت علمی کشور با وضعیت علمی جهان و حتی منطقه در رقابتی جدّی قرار دارد. پیشرفت برخی کشورهای همسایه در حوزه علم و فناوری و عدم توجه جدّی به آموزش عالی ما، نگرانکننده است. به هر حال، علم دارای معیارهای جهانی است و باید مقیاسهای جهانی پیشرفت آن سنجش شود که متأسفانه ما در این زمینه حرکت و شتاب شایسته را نداریم.
وی با اشاره به هزینههای سرسامآور خدمات دانشجویی و رفاهی که حدود ۳۰ درصد کل بودجه دانشگاه را شامل میشود، ادامه داد: این هزینههای چشمگیر در واقع صرف مأموریتی میشود که وظیفه دانشگاه نیست. دانشگاه نباید به جای دغدغه علمی و پژوهشی، دغدغه غذا و خوابگاه و غیره را در بودجهریزی داشته باشد و به هر حال باید این بار سنگین از روی دوش دانشگاهها برداشته شود تا به وظیفه اصلی خود برسند. در همین زمینه دانشگاه تهران برای اولینبار در کشور، پیشنهاد استقلال مالی دانشگاه را ارائه داده است تا در یک دوره چهارساله، ابتدا بارهای اضافه و مسئولیتهای نامرتبط و هزینهبر مثل خدمات رفاهی را از دوش دانشگاه بردارد و در مرحله دوم با تعرفه واقعی و استاندارد کیفی جهانی، دانشجو بپذیرد و جذب کند. ما در این پیشنهاد جدّی هستیم و اگر دولت حداقل به دانشگاه تهران این اجازه را بدهد تا بهعنوان نمونه این کار صورت بگیرد، به احتمال زیاد مدل موفقی در اداره دانشگاهها خواهد بود.
امید در پایان گفت: طیف وسیعی از همکاریها از حداقل تا حداکثر وجود دارد: حداقل همکاریها میتواند امور پژوهشی مشترک باشد و حداکثر آن همکاریهای راهبردی در عرصههای مهم و روز دنیا مثل هوش مصنوعی، تأسیس صندوق مشترک حمایت از فعالیتهای پژوهشی، همکاری در احیای طرح شهر دانش بین دو دانشگاه و مشارکت در طرحهای کلان توسعهای مثل برج فناوری دانشگاه تهران. ما برای هر نوع همکاری از حداقل تا حداکثر آمادهایم و امیدواریم همافزایی دو دانشگاه، ثمرات شایسته در پیشبرد اهداف نظام آموزش عالی و پزشکی کشور داشته باشد.
رضا رئیسکرمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز، ضمن ارائه توضیحاتی، از همکاری و همراهی دانشگاه تهران برای تعمیق و توسعه روابط دو دانشگاه تقدیر و تشکر کرد. همچنین اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی نیز به ذکر دیدگاههای خود در خصوص موضوعات مشترک پرداختند. از جمله موضوعات مطرح شده در این بخش، میتوان به موارد زیر اشاره کرد: آغاز فعالیتهای عملیاتی جدّی مشترک بین دو دانشگاه، انتشار مجلات مشترک، تأسیس شرکتهای دانشبنیان مشترک و عضویت اعضای هیأتامناء دو دانشگاه، در دانشگاه همکار.
در پایان جلسه، پیشنهاد تأسیس دبیرخانه مشترک بین دو دانشگاه به تصویب رسید و مقرر شد مصوبات و موضوعات مطرح شده در این جلسات، در دبیرخانهای که با مسئولیت مرکز حوزه ریاست دانشگاه تهران تشکیل میشود، پیگیری شود و نشستهای مشترک نیز به طور منظم و فصلی برگزار شود.
