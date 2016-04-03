زمین لرزه ۳.۵ ریشتری کردکوی را لرزاند

صادقعلی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعاتی قبل زلزلهای با مقیاس سه و نیم ریشتر در هشت کیلومتری زمین ساعت ۹ و ۴۶ دقیقه و ۶ ثانیه شهرستان کردکوی را لرزاند.
مقدم تصریح کرد: محل دقیق وقوع این زلزله هفت کیلومتری کردکوی، ۱۵ کیلومتری بندر ترکمن و ۲۲ کیلومتری شهرستان بندرگز است.
وی با بیان اینکه لرزش این زمین لرزه در شهرستان گرگان و روستاهای اطراف آن نیز احساس شد، گفت: این زلزله خسارتی را به دنبال نداشته است.
مقدم با اشاره به قرار گرفتن استان گلستان بر روی گسل زلزله اظهار کرد: سوابق تاریخی زلزله در استان نشان میدهد این منطقه جزء مناطق مستعد برای وقوع زلزلههای شدید بوده و وقوع این پدیده طبیعی در استان اجتناب ناپذیر است.
وی با بیان اینکه زلزله و سیل تنها دغدغههای استان در زمینه بلایای طبیعی نیستند، گفت: بیشترین نگرانی برای شهر گرگان، وجود بافتهای قدیمی است که میزان خسارات احتمالی را دو برابر میکند.
مدیرکل مدیریت بحران گلستان با اشاره به اهمیت مقاومسازی بناهای احداثی به ویژه اماکن مسکونی تصریح کرد: در استان گلستان گامهای مناسبی از سوی دستگاههای اجرایی متولی در حوزه مقاومسازی به ویژه در مناطق روستایی انجام شده اما همچنان موضوع بافتهای فرسوده از دغدغههایی است که شهرهای بزرگ استان با آن روبه رو هستند و نیازمند کار بیشتری در این عرصه هستیم.
مقدم در پایان تاکید کرد: اداره کل مدیریت بحران استان گلستان از آمادگی لازم برای مقابله با حوادث احتمالی برخوردار است.
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