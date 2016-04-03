زمین لرزه ۳.۵ ریشتری کردکوی را لرزاند

صادقعلی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعاتی قبل زلزله‌ای با مقیاس سه و نیم ریشتر در هشت کیلومتری زمین ساعت ۹ و ۴۶ دقیقه و ۶ ثانیه شهرستان کردکوی را لرزاند.

مقدم تصریح کرد: محل دقیق وقوع این زلزله هفت کیلومتری کردکوی، ۱۵ کیلومتری بندر ترکمن و ۲۲ کیلومتری شهرستان بندرگز است.

وی با بیان اینکه لرزش این زمین لرزه در شهرستان گرگان و روستاهای اطراف آن نیز احساس شد، گفت: این زلزله خسارتی را به دنبال نداشته است.

مقدم با اشاره به قرار گرفتن استان گلستان بر روی گسل زلزله اظهار کرد: سوابق تاریخی زلزله در استان نشان می‎دهد این منطقه جزء مناطق مستعد برای وقوع زلزله‎های شدید بوده و وقوع این پدیده طبیعی در استان اجتناب ناپذیر است.

وی با بیان اینکه زلزله و سیل تنها دغدغه‎های استان در زمینه بلایای طبیعی نیستند، گفت: بیشترین نگرانی برای شهر گرگان، وجود بافت‎های قدیمی است که میزان خسارات احتمالی را دو برابر می‌کند.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان با اشاره به اهمیت مقاوم‎سازی بناهای احداثی به ویژه اماکن مسکونی تصریح کرد: در استان گلستان گام‎های مناسبی از سوی دستگاه‎های اجرایی متولی در حوزه مقاوم‎سازی به وی‍ژه در مناطق روستایی انجام شده اما همچنان موضوع بافت‎های فرسوده از دغدغه‎هایی است که شهرهای بزرگ استان با آن روبه رو هستند و نیازمند کار بیشتری در این عرصه هستیم.

مقدم در پایان تاکید کرد: اداره کل مدیریت بحران استان گلستان از آمادگی لازم برای مقابله با حوادث احتمالی برخوردار است.