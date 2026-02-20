بانوان فولاد یقه صدرنشین لیگ برتر را گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر،شامگاه جمعه در چارچوب هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال زنان باشگاه‌های کشور، تیم فولاد هرمزگان در یکی از مهم‌ترین دیدارهای فصل میهمان استقلال تهران، صدرنشین رقابت‌ها بود.

شاگردان کلثوم دارا در شرایطی برابر تیم نخست جدول صف‌آرایی کردند که استقلال از حمایت پرشور تماشاگران خود بهره می‌برد، اما نماینده شایسته هرمزگان با ارائه نمایشی منظم و جنگنده نشان داد برای کسب امتیاز به تهران سفر کرده است.

در نیمه نخست هر دو تیم موقعیت‌هایی برای گلزنی داشتند اما درخشش دروازه‌بانان مانع باز شدن دروازه‌ها شد تا دو تیم با تساوی بدون گل راهی رختکن شوند. روند بازی در نیمه دوم نیز ادامه همان نبرد نزدیک و تاکتیکی بود و تلاش‌های دو تیم راه به جایی نبرد.

در نهایت این جدال حساس بدون گل به پایان رسید تا فولاد هرمزگان با کسب یک امتیاز ارزشمند، ۴۲ امتیازی شود و همچنان به عنوان جدی‌ترین تعقیب‌کننده صدرنشین در کورس قهرمانی باقی بماند؛ نتیجه‌ای که نشان از ظرفیت بالای فوتسال بانوان هرمزگان در سطح نخست کشور دارد.