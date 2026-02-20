حسامی کالاهای اساسی از ۴ کشور خارجی وارد کشور می شود

مدیر تعاون روستایی استان آذربایجانغربی در خصوص آخرین وضعیت تامین خرمای ماه مبارک رمضان و میوه شب عید اظهار کرد: بیش از ۳ هزار تن کالای اساسی شامل برنج، شکر و خرما توسط اتحادیه تعاون روستایی استان تامین شده است.
حسامی خاطر نشان کرد: این کالاها تدریج تا پایان سال به کارمندان و بازنشستگان دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح از طریق فروشگاههای تعاونی مصرف کارمندان توزیع خواهد شد.
وی افزود: تمهیدات لازم برای واردات کالاهای اساسی و نهادههای کشاورزی و دامی از کشورهای عراق، پاکستان، ترکیه و ازبکستان اندیشیده شده و بزودی توسط شبکه تعاون روستایی عملیاتی خواهد شد.
نظر شما