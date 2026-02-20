جمع آوری ۱۲۶ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در زابل

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی شامگاه جمعه به خبرنگاران گفت: در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت،طرح ارتقاء امنیت اجتماعی طی هفته گذشته در سطح شهرستان زابل اجرا شد که در نتیجه اجرای این طرح ۲۸ نفر سارق، ۸۴ نفر معتاد متجاهر، ۷ نفر خرده فروش مواد مخدر و ۱۲۶ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل تصریح کرد: همچنین در این طرح تعداد ۱ دستگاه موتورسیکلت، ۳ دستگاه خودروی سرقتی، ۴ کیلو و ۳۰۰ گرم انواع مواد مخدر، ۱۱ قبضه سلاح غیر مجاز کشف و ۳۸ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف، فاقدپلاک و دارای آلودگی صوتی توقیف و روانه پارکینگ شدند.

