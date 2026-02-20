۱ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۴۷

جمع آوری ۱۲۶ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در زابل

جمع آوری ۱۲۶ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در زابل

زابل - تعداد ۱۲۶ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در پی اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان زابل جمع آوری شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی شامگاه جمعه به خبرنگاران گفت: در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت،طرح ارتقاء امنیت اجتماعی طی هفته گذشته در سطح شهرستان زابل اجرا شد که در نتیجه اجرای این طرح ۲۸ نفر سارق، ۸۴ نفر معتاد متجاهر، ۷ نفر خرده فروش مواد مخدر و ۱۲۶ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل تصریح کرد: همچنین در این طرح تعداد ۱ دستگاه موتورسیکلت، ۳ دستگاه خودروی سرقتی، ۴ کیلو و ۳۰۰ گرم انواع مواد مخدر، ۱۱ قبضه سلاح غیر مجاز کشف و ۳۸ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف، فاقدپلاک و دارای آلودگی صوتی توقیف و روانه پارکینگ شدند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها