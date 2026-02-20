نتایج صلاحیت داوطلبان شوراهای شهر اهواز ، آبادان و دزفول اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم‌پور شامگاه جمعه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به روند بررسی‌های انجام‌شده، اظهار کرد: فرایند احراز صلاحیت داوطلبان در شهرهای اهواز، آبادان و دزفول با دقت، بی‌طرفی و بر اساس قانون انجام شد و نتایج نهایی آماده اعلام است.

به گفته وی، در شهر اهواز در مجموع ۷۵۰ نفر برای شرکت در انتخابات شوراها ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، صلاحیت ۶۰۷ نفر تأیید و ۱۳۲ نفر تأیید صلاحیت نشده است. از میان افراد ردصلاحیت‌شده شهر اهواز، ۷۵ نفر به دلیل نقص مدارک، ۲۱ نفر توسط هیات اجرایی و ۳۶ نفر توسط هیات نظارت شهرستان اهواز رد صلاحیت شده‌اند.

ابراهیم‌پور درباره دیگر شهرها نیز گفت: در شهر آبادان، از میان ۱۹۱ داوطلب ثبت‌نام‌شده، صلاحیت ۱۵۴ نفر مورد تأیید قرار گرفته و ۳۶ نفر موفق به کسب تأیید صلاحیت نشده‌اند که از این ۳۶ نفر چهار نفر به دلیل نقص مدارک، یک نفر انصرافی و ۳۱ نفر توسط هیات نظارت شهرستان، صلاحیتشان تایید نشده است.

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر خوزستان ادامه داد: همچنین در شهر دزفول، تعداد ۲۰۳ نفر نام‌نویسی کرده‌اند که از این میان ۱۹۱ نفر تأیید و هشت نفر رد صلاحیت شده‌اند که از این تعداد چهار نفر به تایید هیات نظارت شهرستان نرسیده و چهار نفر را هم هیات اجرایی شهرستان رد صلاحیت کرده است. تعداد چهارنفر هم از ادامه حضور در رقابت انتخابات انصراف داده اند.

ابراهیم پور در ادامه بیان کرد: تمامی مراحل بررسی، براساس مستندات قانونی و استعلام از مراجع ذی‌صلاح انجام شده است و داوطلبانی که صلاحیت‌شان تأیید نشده، مطابق تقویم انتخابات فرصت دارند اعتراض خود را در فرمانداری‌ها ثبت کنند تا پرونده‌های آنان مجدداً در هیات‌ عالی نظارت استان مورد بررسی قرار گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: هیات عالی نظارت بر انتخابات استان خوزستان بر اجرای دقیق قانون، رعایت عدالت و صیانت از حقوق داوطلبان پایبند است و تمامی تصمیم‌ها در فضایی شفاف، حرفه‌ای و به دور از هرگونه گرایش سیاسی اتخاذ می شود .