  1. استانها
  2. خوزستان
۱ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۵۶

ساعت کار بانک‌های خوزستان در رمضان تغییر کرد

اهواز - کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان خوزستان اعلام کرد: ساعت کاری شعب و ستاد بانک‌ها تا اطلاع ثانوی در ماه رمضان با تغییر همراه است.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان خوزستان اعلام کرد که به منظور فراهم‌سازی شرایط بهره‌مندی مطلوب کارکنان از فضایل و برکات ماه مبارک رمضان، ساعات کاری شعب و ستاد بانک‌های عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان خوزستان تا اطلاع ثانوی اعلام شد.

بر این اساس، فعالیت بانک‌ها از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز و تا ساعت ۱۳:۳۰ ادامه خواهد داشت.

در اطلاعیه کمیسیون هماهنگی بانک‌های خوزستان آمده است: روزهای پنجشنبه صرفاً شعب کشیک فعال خواهند بود و فعالیت این شعب طبق روال گذشته انجام می‌شود.

پیش از این استانداری خوزستان اعلام کرده بود ساعت کار ادارات استان در ماه مبارک رمضان از ۹ صبح تا ۱۴ تعیین شده و در روز بعد از شب‌های قدر، آغاز به کار ادارات ساعت ۱۰ صبح خواهد بود.

کد خبر 6754748

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها