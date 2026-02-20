به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان خوزستان اعلام کرد که به منظور فراهم‌سازی شرایط بهره‌مندی مطلوب کارکنان از فضایل و برکات ماه مبارک رمضان، ساعات کاری شعب و ستاد بانک‌های عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان خوزستان تا اطلاع ثانوی اعلام شد.

بر این اساس، فعالیت بانک‌ها از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز و تا ساعت ۱۳:۳۰ ادامه خواهد داشت.

در اطلاعیه کمیسیون هماهنگی بانک‌های خوزستان آمده است: روزهای پنجشنبه صرفاً شعب کشیک فعال خواهند بود و فعالیت این شعب طبق روال گذشته انجام می‌شود.

پیش از این استانداری خوزستان اعلام کرده بود ساعت کار ادارات استان در ماه مبارک رمضان از ۹ صبح تا ۱۴ تعیین شده و در روز بعد از شب‌های قدر، آغاز به کار ادارات ساعت ۱۰ صبح خواهد بود.