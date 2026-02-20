قرائت روزانه آیات نهضت «زندگی با آیه ها» در فضاهای عمومی شهریار

به گزارش خبرنگار مهر ، نهضت ملی «زندگی با آیه ها» با محوریت قرائت و آموزش و به کار بردن روزانه آیات منتخب قرآن کریم، در بخشهای مختلف استان تهران و کشور در حال اجراست؛ طرحی که برگزارکنندگان آن هدف اصلی را گسترش فرهنگ قرآنی در فضاهای عمومی و اجتماعی و زندگی روزانه عنوان میکنند.
در قالب این نهضت، آیات منتخب با عنوان «زندگی با آیه ها» قرائت و مفاهیم آن برای مخاطبان تشریح میشود.
یکی از آیاتی که در این طرح قرائت شده، دعای قرآنی «رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا…» است که بر صبر، استقامت و پایداری تأکید دارد.
این برنامه همزمان با برگزاری نمایشگاه استانی قرآن و عترت در شهرستان شهریار اجرا شده و با استقبال بازدیدکنندگان همراه بوده است.
برگزارکنندگان میگویند اجرای مستمر چنین برنامههایی میتواند به تقویت پیوند فرهنگی جامعه با مفاهیم قرآنی و افزایش مشارکت عمومی در فعالیتهای مذهبی کمک کند.
