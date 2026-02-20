به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه یازدهمین جشنواره بازی‌های ویدئویی ایران(هفت خوان بازی) که به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای ملی در حوزه گیم کشور شناخته می‌شود، حول ساعت ۱۹ با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از علاقمندان و فعالان این صنعت در تالار وحدت آغاز شد.

در ادامه مراسم گروه موسیقی استاد اسماعیل پور به اجرای برنامه پرداختند و قطعاتی از موسیقی بازی‌ها اجرا شد.

همچنین قرائت بیانیه هیئت داوران از دیگر برنامه های این مراسم بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: صنعت بازی یک فرصت ملی است؛ هنوز می‌توانیم در منطقه پیشتاز باشیم

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جمعیت ۳.۴ میلیاردی بازیکنان در جهان و بیش از ۲۹ میلیون کاربر در ایران، صنعت بازی‌های ویدیویی را یکی از پرشتاب‌ترین و اثرگذارترین صنایع فرهنگی معاصر دانست و تأکید کرد: این حوزه با وجود تولد متأخر، امروز به رسانه‌ای چندنسلی، چندرسانه‌ای و دارای ظرفیت اقتصادی بالایی تبدیل شده و نیازمند یک بسته جامع حمایتی برای تثبیت جایگاه ایران در این عرصه است.

وی با اشاره به جایگاه صنعت بازی‌های ویدیویی در منظومه رسانه‌های مدرن، این حوزه را یکی از پرشتاب‌ترین و اثرگذارترین صنایع فرهنگی معاصر توصیف کرد و گفت: اگر تولد سینما را در اواخر قرن نوزدهم، رادیو را در اوایل قرن بیستم و تلویزیون را در میانه‌های همان قرن بدانیم، صنعت بازی با تأخیری نسبت به دیگر رسانه‌های مدرن شکل گرفت؛ اما همین رسانه متأخر، امروز شاهد تحولاتی گسترده و متفاوت از سایر رسانه‌هاست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه سرعت گسترش این رسانه کم‌رقیب است، افزود: در پیمایش جهانی بازی‌های ویدیویی در سال ۲۰۲۳، جمعیت بازیکنان به سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر رسیده است.

وی ادامه داد: در ایران نیز بر اساس آخرین پیمایش‌های انجام‌شده از سوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بیش از ۲۹ میلیون نفر در حوزه بازی‌های ویدیویی فعال هستند. اینکه در مدتی کوتاه، چنین جمعیتی به یک صنعت رسانه‌ای متصل می‌شوند، نشان‌دهنده نفوذ عمیق و ظرفیت بالای این حوزه است.

صالحی با اشاره به ابعاد اقتصادی این صنعت تصریح کرد: گردش مالی صنعت بازی در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۸۳ میلیارد دلار رسیده و در ایران نیز بر اساس پژوهش‌های بنیاد، ارقام قابل توجهی ثبت شده است. این صنعت در زمانی کوتاه، جایگاهی اقتصادی هم‌تراز با بزرگ‌ترین رسانه‌های جهان پیدا کرده است.

وی با تأکید بر تغییر ماهیت مخاطبان بازی‌های ویدیویی گفت: این رسانه به سرعت از قالب یک سرگرمی محدود به کودکان و نوجوانان خارج شده و به رسانه‌ای چندنسلی تبدیل شده است.

وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در پیمایش سال ۱۳۸۹ میانگین سنی بازیکنان در ایران ۱۶ سال بود، اما در آخرین پیمایش این عدد به ۲۹ سال رسیده است؛ در ایالات متحده این میانگین ۳۵ سال است. این تغییر، بیانگر بلوغ و گسترش دامنه مخاطبان این رسانه است.

وی ادامه داد: بازی‌های ویدیویی دیگر رسانه‌ای تک‌جنسیتی نیستند. در سطح جهانی، حدود ۵۵ درصد مخاطبان مرد و ۴۵ درصد زن هستند. همچنین این حوزه تنها یک رسانه نیست، بلکه مجموعه‌ای چندرسانه‌ای است که پویانمایی، روایت و فناوری‌های نوین را درهم‌تنیده است و بیش از سایر صنایع فرهنگی با فناوری‌هایی چون واقعیت مجازی و دیگر فناوری‌های نوین پیوند برقرار کرده است.

صالحی با بیان اینکه صنعت بازی گرچه متأخر متولد شد، اما با سرعتی بسیار بیشتر از دیگر صنایع فرهنگی رشد کرده است، اظهار کرد: همین تأخر تاریخی، فرصتی برای ما ایجاد کرد. جهان تقریبا هم‌زمان با فاصله‌ای اندک وارد این حوزه شد و ایران نیز می‌توانست و همچنان می‌تواند جایگاه پیشتاز منطقه‌ای و حتی جهانی داشته باشد. وی افزود: استعدادهای جوان و نوجوان ایرانی در این عرصه خود را نشان داده‌اند و همچنان ظرفیت‌های انسانی ارزشمندی در کشور وجود دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به برگزاری رویداد «هفته بازی؛ هفت‌خوان» و رویدادهای مرتبط، تأکید کرد: صنعت بازی یک اکوسیستم است و باید به همه اجزای آن، از تولید تا بازار، از بازیکن تا سرمایه‌گذار، به‌صورت یک بسته جامع و هماهنگ توجه شود. این حوزه نیازمند حمایت‌های همگرا، سیاست‌گذاری منسجم و پیوند میان بخش دولتی، عمومی و خصوصی است.

وی افزود: بخشی از فرصت‌های گذشته از دست رفته، اما هنوز فرصت ملی مهمی پیش‌روی ماست. منابع انسانی مستعد در کشور وجود دارند و اگر بسته‌ای جامع، حمایتی، هدایت‌گر و پشتیبان شکل گیرد، می‌توان از این ظرفیت بهره حداکثری برد.

صالحی ابراز امیدواری کرد با همراهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، شهرداری‌ها، نهادهای عمومی و بخش خصوصی، زمینه استفاده حداکثری از این فرصت ملی فراهم شود و صنعت بازی‌های ویدیویی به جایگاهی درخور توانمندی‌های ایران دست یابد.

روایت یک بازی ساز

محمدمهدی بهفرراد تولیدکننده صنعت بازی‌های رایانه‌ای گفت: حدود ۱۷ تا ۲۰ سال پیش که ما به‌طور جدی وارد بازی‌سازی شدیم، این صنعت در جهان هنوز نوپا بود. در ایران هم نزدیک به ۲۴ یا ۲۵ سال از شکل‌گیری گروه‌های بازی‌سازی می‌گذرد؛ یعنی ما تقریبا هم‌زمان با موج جهانی حرکت را آغاز کردیم. اما آن‌گونه که باید، مسیر به درستی پیش نرفت.

وی ادامه داد: ایران می‌توانست امروز جایگاه متفاوتی در صنعت جهانی بازی‌سازی داشته باشد؛ ما باید امروز حرف‌های زیادی برای گفتن در صنعت بازی دنیا می‌داشتیم؛ می‌توانستیم در بازارهای بین‌المللی سهم جدی داشته باشیم. اما دیر تشخیص دادنِ اهمیت این حوزه و دیر وارد شدن به حمایت مؤثر از صنعتی که اتفاقا به‌موقع در کشور شکل گرفته بود، باعث شد یکی از فرصت‌های طلایی‌مان را از دست بدهیم؛ فرصتی که می‌توانست به یکی از برگ‌های برنده کشور تبدیل شود.

این بازی‌ساز اظهار کرد: کشورهای اطراف ما که چندان هم سابقه طولانی در این حوزه ندارند، امروز هدف‌گذاری فروش ۷۵۰ میلیون دلاری سالانه برای صنعت بازی خود انجام داده‌اند و به آن نزدیک شده‌اند. برخی کشورها زمانی که بازی‌سازی در ایران آغاز شد، اساسا صنعتی در این حوزه نداشتند یا بسیار ضعیف بودند؛ اما امروز با سیاست‌گذاری جدی، به بازیگران قابل توجهی تبدیل شده‌اند. در حالی که در ایران، با وجود استعدادهای درخشان و تولید آثار درجه‌یک، بازی بیشتر به چشم یک سرگرمی و شوخی دیده شد تا یک صنعت راهبردی.

وی یادآور شد: بدیهی است که مسائل مهم‌تری وجود دارد؛ کشور ما در مقاطع مختلف با چالش‌های جدی مواجه بوده و هست. جامعه در سوگ از دست دادن فرزندانش نشسته، مسائل معیشتی و اولویت‌های حیاتی مطرح است. اما در همین شرایط هم نباید فراموش کنیم صنعتی که می‌تواند حال مردم را بهتر کند، صنعتی که مصرف آن از بسیاری رسانه‌های بصری دیگر بالاتر است و تأثیرگذاری عمیقی دارد، «بازی» است که نیازمند توجه است.

این بازی‌ساز با اشاره به موضوع سرمایه‌گذاری گفت: اگر مجموع حمایت‌های یک‌سال همه صندوق‌ها و دستگاه‌ها از صنعت بازی را کنار هم بگذاریم، به اندازه قیمت یک خودروی لوکس هم نمی‌شود؛ حتی به اندازه یک واحد آپارتمان ۱۰۰ متری در یکی از خیابان‌های بالاشهر تهران هم نیست. با چنین ارقامی نمی‌توان انتظار داشت صنعت شکل بگیرد و در بازار جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد. در حالی که استودیوهای مشابه ما در کشورهای دیگر، ماهانه از محل بازی درآمدهای میلیون‌دلاری برای اقتصاد کشورشان ایجاد می‌کنند.

وی افزود: در جشنواره‌های قدیمی‌تر که در همین سالن برگزار می‌شد، وقتی به طبقات مختلف نگاه می‌کردیم، موجی از امید و انگیزه دیده می‌شد. امروز آن شور و انرژی کمرنگ‌تر شده است؛ در حالی که بچه‌های این حوزه با وجود همه محدودیت‌ها، با کمترین توقع و بیشترین کیفیت کار می‌کنند و ظرفیت تحول دارند؛ فقط کافی است جدی گرفته شوند.

بهفرراد اظهار کرد:حوزه‌های دیگر هم مهم‌اند، اما به‌محض آنکه سلبریتی‌محور می‌شوند، در رأس دیده‌شدن و هزینه‌کرد قرار می‌گیرند. حوزه بازی با وجود شروع طلایی و رشد اولیه مناسب، امروز در معرض خطر است. اگر مسئولان این مسئله را جدی نگیرند، ممکن است یکی از سرمایه‌های ملی ما از دست برود در حالی که این استودیوها سرمایه‌های کشورند.

وی خاطرنشان کرد: این صنعت نیاز به سرمایه‌گذاری مالی، حمایت رسانه‌ای، ایجاد موقعیت برای دانشجویان علاقه‌مند، تقویت آموزش تخصصی و برنامه‌ریزی هوشمند دارد؛ همان‌گونه که در ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس شاهد آن هستیم. آن کشورها با سیاست‌گذاری دقیق، در حال تولید صدها محصول و تثبیت جایگاه خود هستند. ما می‌توانستیم بسیار جلوتر باشیم؛ با این حال همین داشته‌های فعلی هم کم نیست. اگر همین‌ها را هم دریابیم، می‌توانند به مزیت جدی کشور تبدیل شوند. ما با تمام انگیزه و امید ایستاده‌ایم و کار می‌کنیم. اما این مسیر، یک کار گروهی است. اگر اراده‌ای جدی در سطح سیاست‌گذاری شکل نگیرد، توان بخش خصوصی به‌تنهایی کافی نخواهد بود. در حالی که این سرمایه بزرگ، در سکوت و با تکیه بر نیروی جوان ایرانی، همچنان در حال تولید و جذب مخاطبان گسترده است.

ارسال ۱۶۴ بازی به جشنواره

رضا احمدی، دبیر یازدهمین جشنواره بازی‌های ویدئویی نیز در این گفت: صنعت بازی کشور مسیر فشرده و پرچالشی را طی کرده است.برگزاری این دوره از قطعی اینترنت، اختلالات سیستم و هماهنگی میان گروه های مختلف در سراسر کشور سخت بود.

وی ادامه داد: ۱۶۴ بازی از سوی توسعه دهندگان به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ارسال شد، ۱۳۰ بازی واجد شرایط دانسته شده و ۷۵ اثر در بخش اصلی توسط آکادمی داوری مورد بررسی قرار گرفتند.

دبیر یازدهمین جشنواره بازی‌های ویدئویی گفت: این جشنواره فضایی برای ارتقا و استانداردسازی صنعت بازی کشور است؛ به همین دلیل حضور بازی‌سازان فرصت دیده شدن به آنان می‌دهد.

احمدی اظهار کرد: از همکاری توسعه دهندگان و بازی‌سازان که حضورشان موجب شکل‌گیری این جشنواره شد، تشکر می‌کنم و امیدوارم روزهای آینده، روزهای بهتری برای صنعت کشور باشد.

جوایز این جشنواره توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اهدا شد.

برگزیدگان بخش‌های مختلف در اختتامیه یازدهمین جشنواره بازی‌های ویدیویی به شرح زیر است؛

بخش سبک‌ها:

تندیس جشنواره برای بهترین بازی سبک استراتژی و شبیه‌سازی: آرش نگهبان برای بازی «جزیره خود را بازیابی کنید» و استودیو مدریک برای بازی «ورسز»

بهترین بازی سبک اکشن و ماجرایی:

دیپلم افتخار برای سامان کاظمی برای بازی «آنها»

تندیس جشنواره برای شکیلا تاشک‌ برای بازی «محافظان کوچک: آخرین امید»

بهترین بازی سبک تیراندازی:

تندیس جشنواره برای مجتبی فضل زرندی برای بازی «نبرد میرزا»

بهترین بازی سبک ماجرایی:

تندیس جشنواره علی زکریا برای بازی «کروچ»

بهترین بازی سبک معمایی (پازل):

دیپلم افتخار برای سروش رزقی بازی «داستان یک تولد»

تندیس جشنواره برای میلاد رهنما بازی «شاه پیچ»

بهترین بازی سبک دفاع از قلعه:

تندیس جشنواره برای محمد حلاجی بازی «شبیخون»

جوایز برندگان بخش ویژه جشنواره:

بهترین بازی حوزه خانواده

دیپلم افتخار برای محمد شبانی بازی «محافظان کوچک: آخرین امید»

بهترین بازی از منظر هویت و وفاق ملی:

دیپلم افتخار برای حسنعلی نجاتی بازی «نبرد نامداران»

بهترین شخصیت‌پردازی:

دیپلم افتخار برای علی عاشورای بازی «محافظان کوچک: آخرین امید»

بهترین بازی مخصوص کودکان و نوجوانان:

دیپلم افتخار برای سید نورالدین ایزدخواه برای بازی «کروچ»

جایزه این بخش مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان است که توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پرداخت می‌شود.

بهترین بازی از نگاه رسانه:

دیپلم افتخار برای سامان کاظمی برای بازی «آنها» و سید نورالدین ایزدخواه بازی «کروچ»

بهترین بازی اول :

دیپلم افتخار برای سیدمحمد میرحسینی برای بازی «سایه‌های شهر» و مهرشاد شادان‌مهر برای بازی «کاراگاه مهرداد: رد خون»

جایزه ویژه هیئت انتخاب:

پارسا فروزمند برای بازی «کد ۱۳»

جایزه نشان فیروزه‌ای

بازی‌های «کروچ» و «محافظان کوچک: آخرین امید»

(این نشان به بازی‌هایی اعطا می‌شود که فضایی ایمن و سلامت برای کودکان کمتر از ۱۲ سال داشته باشند)

جوایز برندگان نگاه مردمی:

این بخش برای اولین بار در یازدهمین جشنواره بازی‌های ویدیویی صورت گرفت و رای‌گیری از طریق پلتفرم روبیکا و سایت جشنواره انجام شد. در این بخش ۶۹ هزار و ۷۵ نفر رای دادند.

بهترین بروزرسانی از نگاه مردمی:

دیپلم افتخار محمد سپهوند برای بازی «زندان شیطان»

بهترین بازی مورد انتظار از نگاه مردمی:

دیپلم افتخار برای مهدی قناعت‌زاده برای بازی «لوتی سوار»

بهترین بازی از نگاه مردم:

تندیس جشنواره برای مهدی فداالدینی برای بازی «اونو»

بخش دستاوردها:

بهترین دستاورد داستان و روایت بازی:

دیپلم افتخار برای علی عاشوری بازی «محافظان کوچک: آخرین امید»

تندیس جشنواره برای روح‌الله سعادت‌مند برای بازی «کروچ»

بهترین دستاورد هنری از منظر فنی و زیبایی‌شناسی:

دیپلم افتخار برای مهرداد رضایی بازی «لاکچریا» و روح‌الله سعادت‌مند برای بازی «کروچ»

تندیس جشنواره برای محمد شبانی «محافظان کوچک: آخرین امید»

بهترین دستاورد موسیقی:

دیپلم افتخار برای علی زکریا برای بازی «کروچ»

تندیس جشنواره برای میرمعین امیری برای بازی «محافظان کوچک: آخرین امید»

بهترین دستاورد فنی:

دیپلم افتخار برای سیدرضا سعیدی برای بازی «محافظان کوچک: آخرین امید»

تندیس جشنواره برای محمدحسن کریمیان و یوسف رحمتی برای بازی «ورسز»

بهترین دستاورد صداگذاری و افکت صوتی:

دیپلم افتخار برای سامان کاظمی بازی «آنها»

تندیس جشنواره برای نفیسه عرب «محافظان کوچک: آخرین امید»

بهترین دستاورد طراحی بازی:

تندیس جشنواره برای سامان کاظمی بازی «آنها»

و سبحان قائدحسینی بازی «محافظان کوچک: آخرین امید»

بهترین دستاورد فرهنگی:

دیپلم افتخار برای مجتبی فضل زرندی برای بازی «نبرد میرزا»

تندیس جشنواره برای سیدحسن حسینی بازی «سیمرغ: سفر ابدی»

بهترین بازی سال:

دیپلم افتخار برای سامان کاظمی بازی «آنها»

تندیس جشنواره برای سیدرضا سعید بازی «محافظان کوچک: آخرین امید»