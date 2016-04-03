شدت تصادف در کشور کاهش یافت/ سرعت غیرمجاز در صدر تخلفات

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی با جمع‌بندی آمار حوادث طرح نوروزی گفت: تصادفات فوتی در نوروز ۵ درصد کاهش، جرحی ۵ درصد افزایش و خسارتی ۱۱ درصد کاهش یافت.

وی افزود: برابر آخرین آمارها در طرح نوروزی امسال که از ۲۵ فروردین آغاز و تا پایان روز ۱۴ فروردین ادامه یافت، ۴۰۳ فقره تصادف فوتی در کشور رخ داد که این میزان نسبت به نوروز سال قبل ۵ درصد کاهش نشان می‌دهد همچنین کشته‌های سر صحنه این تصادفات نیز با کاهش ۵ درصدی رو به رو هستند.

وی با اشاره به رخداد ۶۱۳۸ فقره تصادف جرحی در نوروز امسال گفت: این میزان در مقایسه با نوروز سال گذشته ۵ درصد افزایش نشان می‌دهد این در حالیست که تعداد مجروحان این حوادث ۲ درصد افزایش داشته است.

رئیس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با بیان این که تصادفات خسارتی در جاده‌های کشور در نوروز امسال ۱۱ درصد کاهش یافت، تاکید کرد: بدین ترتیب با کنترل‌های پلیس، شدت تصادفات در نوروز امسال کاهش یافته است.

وی با اشاره به این که ۴۹.۲ درصد از تصادفات فوتی و جرحی در این مدت از شکل واژگونی بوده است گفت: عدم توجه به جلو با ۳۲.۵ درصد، سبقت غیرمجاز با ۲۳.۷ درصد، عدم رعایت سرعت مطمئنه با ۲۲.۴ درصد و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه با ۸ درصد مهمترین علل تصادفات نوروزی بوده‌اند.

رییس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با تاکید بر این که ۳۷و۷ درصد تصادفات نوروزی در ساعات ۱۸ تا ۲۴ رخ داده است، افزود: پس از آن بیشترین حوادث مربوط به ساعات ۱۲ تا ۱۸ بوده است.

وی به بیشترین تخلفات نوروزی اشاره کرد و گفت: حدود ۲۰ درصد تخلفات ثبت شده مربوط به سرعت غیرمجاز با ۲۰ درصد بوده است در عین حال عدم استفاده از کمربند سرنشینان جلو یا عقب و صحبت با تلفن همراه نیز با ۲۰ درصد دیگر تخلفات شایع در نوروز بوده است.

رئیس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا تاکید کرد: ۵۱.۹ درصد تصادفات نوروز امسال تا ۳۰ کیلومتری شهرها رخ داده و مابقی در خارج از این محدوده بوده است.