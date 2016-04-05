به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی احمدی مدیرعامل موسسه تصویر شهر با ابراز خرسندی از افزایش مخاطبان پردیسهای ملت، تماشا، راگا و رازی در ایام نوروز ۹۵ گفت: نوروز امسال شاهد رشد مخاطب در پردیسهای شهرداری تهران و افزایش قابل توجه فروش فیلمها بودیم.
وی ادامه داد: تعداد مخاطبان سینماهای ملت، تماشا، راگا و رازی در مقایسه با سال گذشته به طور میانگین نزدیک به سه برابر افزایش یافته است. همچنین باید تاکید کنم که در پردیسهای جنوب شهر تهران شاید افزایش ۵ تا ۶ برابری آمار مخاطبان بودیم.
به گفته مدیرعامل موسسه تصویر شهر، پردیس سینمایی ملت به عنوان یکی از پرمخاطبترین سینماهای کشور، در تعطیلات نوروزی هر شب حداقل در دو نوبت فوقالعاده میزبان مخاطبان خود بوده است.
احمدی همچنین درباره علت استقبال مردم از سینماها در نوروز امسال بیان کرد: همانطور که جناب آقای فرجی مدیرکل سینمای حرفهای سازمان سینمایی گفتند، چینش فیلمهای اکران نوروزی کارشناسی شده و خوب بود. همین امر باعث شد که مردم با هر سلیقهای بتوانند فیلم مورد نظر خود را در سینما ببینند.
مدیرعامل موسسه تصویر شهر دو فیلم «پنجاه کیلو آلبالو» و «من سالوادور نیستم» را پرمخاطبترین فیلمها در سینماهای شهرداری تهران اعلام کرد و گفت: این دو فیلم طنز به دلیل رغبت مردم به دیدن فیلمهای کمدی در نوروز با استقبال قابل توجهی روبهرو شدند و مردم به صورت خانوادگی به تماشای آنها نشستند. علاوه بر این به ترتیب فیلمهای «بادیگارد» و «ابد و یک روز»، «کوچه بینام»، «خشم و هیاهو»، «کفشهایم کو؟» و «چهارشنبه» در جایگاههای سوم تا هشتم استقبال مخاطب در سینماهای زیرمجموعه بودند.
احمدی در پایان با ابراز امیدواری از تداوم حمایت مردم از سینمای ایران و تماشای فیلمها در سالن سینما گفت: فروش و استقبال خوب فیلمها در نوروز امسال نویدبخش روزهای خوبی برای سینمای ایران است. امیدوارم با تداوم انتخاب درست فیلمها برای نمایش، این استقبال در طول سال ادامه داشته باشد. ما نیز در موسسه تصویر شهر و سینماهای زیرمجموعه خود، تمام امکانات ممکن را به کار خواهیم گرفت تا رضایت نسبی مردم از دیدن فیلم در سینما تأمین شود.
موسسه تصویر شهر وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است که چهار پردیس سینمایی ملت، تماشا، راگا و رازی را در اختیار دارد. همچنین مالکیت نیمی از پردیس سینمایی آزادی نیز در اختیار این موسسه است.
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