۱۲۵ فقره تصادف در جاده های خراسان جنوبی رخ داد

سرهنگ حسین رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح نوروزی پلیس از ۲۶ اسفندماه ۹۴ تا ۱۶ فروردین ماه جاری اظهار کرد: در این مدت تعداد ۹ فقره تصادف فوتی در محورهای مواصلاتی استان رخ داده که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد کاهش را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه در این تصادفات ۱۲ نفر جان خود را از دست دادند، بیان کرد: در تصادفات مدت مشابه سال گذشته ۱۶ نفر فوت کردند که تعداد متوفیان کاهش ۲۰ درصدی را نشان می دهد.

کاهش ۲۱ درصدی تصادفات استان

فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی همچنین از کاهش چهار درصدی تصادفات جرحی استان در این مدت خبر داد و افزود: در این مدت ۱۰۴ فقره تصادف جرحی در محورهای مواصلاتی استان رخ داده است.

رضایی ادامه داد: در این تصادفات نیز ۲۰۲ مجروح برجای گذاشت که این تعداد نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت درصد کاهش را نشان می دهد.

وی با اشاره به وقوع ۱۲ فقره تصادف خسارتی در این مدت، بیان کرد: تعداد تصادفات خسارتی محورهای مواصلاتی استان نسبت به سال قبل ۶۸ درصد کاهش داشته است.

به گفته فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی طی این مدت در مجموع ۱۲۵ فقره تصادف در محورهای مواصلاتی استان رخ داده که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد کاهش را نشان می دهد.

برخورد با ۳۵ هزار تخلف رانندگی

رضایی، عدم توجه به جلو، تخطی از سرعت مطمئنه و انحراف به چپ را به ترتیب بیشترین علت تصادفات این مدت عنوان کرد.

وی همچنین از برخورد با ۳۵ هزار و ۲۹۲ فقره تخلف رانندگی در این مدت خبر داد و افزود: در این مدت ۳۰ تیم کنترل نامحسوس و هشت پاسگاه و قرار گاه بر تردد محورهای مواصلاتی استان نظارت داشته اند.