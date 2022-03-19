جان باختن ۱۰۷ نفر در تصادفات ۳ روز اول تعطیلات

سردار تیمور حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بیشترین تصادفات فوتی در محورهای مواصلاتی گفت: تا کنون بیشترین تصادفات فوتی در محورهای سیستان و بلوچستان، فارس، خوزستان، آذربایجان غربی، بوشهر و کرمان رخ داده است.

به گفته جانشین رئیس پلیس راهور بیشترین افزایش تردد در جاده‌های استان‌های گیلان، مازندران، همدان و مرکزی صورت گرفته است.



وی با اشاره به جدیدترین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی گفت: شاهد ترافیک نیمه سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) محدوده‌های شهرستانک، پل زنگوله و سیاه بیشه و در آزادراه کرج - قزوین محدوده مهرشهر هستیم.

بارش برف و باران در محورهای ۴ استان

حسینی با اشاره به وضعیت جوی حاکم بر محورهای مواصلاتی گفت: بارش برف و باران در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و استان گیلان گزارش شده است.

جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور بیشترین علت تصادفات را سبقت غیر مجاز و تجاوز به چپ از خط وسط جاده، تخطی از سرعت مجاز و عدم توانایی در کنترل وسایل نقلیه دانست و گفت: ۳۷ درصد از تصادفات فوتی و جرحی به صورت واژگونی بوده است.

وی با اشاره به بیشترین زمان وقوع تصادفات گفت: ۲۶ درصد تصادفات از ساعت ۱۶۰۰ الی ۲۰۰۰ و ۲۱ درصد تصادفات از ساعت ۱۲:۰۱ الی ۱۶۰۰ بوده است.

تصادفات فوتی ۲۲ درصد کاهش داشته است

حسینی گفت: با توجه به خانوادگی بودن اکثر سفرهای نوروزی و افزایش سرنشینان خودروها در جاده‌ها، در تصادفات به وقوع پیوسته نسبت تعداد متوفیان از تعداد تصادفات فوتی بیشتر شده، به گونه‌ای که در تعداد وقوع تصادفات فوتی ۲۲ درصد کاهش داریم ولی در تعداد متوفیان این میزان به ۱۲ درصد کاهش رسیده است.

جانشین رئیس پلیس راهور ناجا گفت: تصادفات جرحی ۱۴ درصد کاهش، تصادفات فوتی با ۱۰۷ نفر ۱۲ کاهش و ترددها ۲۹ افزایش پیدا کرده است.

حسینی با بیان اینکه متأسفانه از زمان اجرای طرح نوروزی تاکنون شاهد وقوع شش فقره تصادف رانندگی با بیش از سه کشته بودیم، گفت: در مجموع از زمان اجرای طرح تا کنون ۱۰۷ تن در تصادفات رانندگی جان خود را در صحنه تصادفات از دست داده‌اند که البته این آمار در مقایسه با افزایش میزان ترددها به نوعی به نسبت قبل کاهش داشته، اما از نظر ما حتی یک کشته و مجروح نیز زیاد است و به همین دلیل از رانندگان می‌خواهیم که قوانین و مقررات را رعایت کنند.