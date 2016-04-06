مرضیه برومند درباره وضعیت برنامهریزی و فعالیتهای دبیرخانه شانزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک به خبرنگار مهر گفت: از آنجایی که فعالیتهای جشنواره شانزدهم تئاتر عروسکی تهران - مبارک را خیلی زود شروع کردیم، در برنامه ریزیها خیلی جلوتر هستیم و در حال حاضر گروههای تهران و شهرستانها هم مشغول فعالیتهای خود هستند.
وی ادامه داد: با گروهها در ارتباط هستیم و در راستای حل مشکلاتشان قول مشاوره را هم به آنها دادهایم. در «خانه عروسک» برنامه ریزیها به گونهای انجام شده تا با همکاری دستاندرکاران، فعالان و همکاران برگزاری جشنواره شانزدهم از طریق صفحه تلگرامی که درست شده و همچنین از طریق فضای مجازی رسمی جشنواره شانزدهم تئاتر عروسکی تهران - مبارک با ۶۴ گروه نمایشی متقاضی حضور در این دوره از جشنواره، ارتباطی مستقیم داشته باشیم.
دبیر شانزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک با بیان اینکه به گروههایی که پذیرفته نشدهاند این امکان داده شده تا آثار خود را آماده کرده و در اردیبهشتماه برای ارزیابی ارائه دهند، اظهار کرد: هدفمان این است که مانند عملکردی که در جشنواره پانزدهم داشتیم، صرفا به دلیل رد شدن یک اثر نمایشی، گروه را محروم نکنیم.
برومند با اشاره به انجام بررسیهای لازم برای رسیدن به ساز و کار مرحله اول گزینش آثار شانزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک، گفت: در حال برنامه ریزی هستیم تا در اردیبهشتماه کارگاههای آموزشی مرتبط با جشنواره نظیر کارگردانی، دراماتورژی و موسیقی را برگزار کنیم. همچنین در تلاش هستیم تا امکان و شرایط حضور هنرمندان تئاتر مقیم شهرستانها را در تهران برای حضور در این برنامهها، فراهم کنیم.
وی تأکید کرد: در حال برنامه ریزی برای استفاده از این امکان که زمان بهتری نسبت به گذشته برای برگزاری جشنواره در اختیار داریم، هستیم.
دبیر شانزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک با بیان اینکه ملاقات خوبی با صلاحی رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران داشته است، اظهار کرد: آقای صلاحی قول همکاری با جشنواره را داد و تفاهمنامهای نیز در این زمینه منعقد خواهد شد. امیدوارم آرزویی که در دوره پانزدهم جشنواره داشتم در این دوره شانزدهم محقق شود و در زمان برگزاری جشنواره، تهران شهر عروسکها شود.
برومند ادامه داد: در حال برنامه ریزی هستیم تا همزمان با برگزاری جشنواره شانزدهم تئاتر عروسکی تهران - مبارک در پایتخت، آثار جشنواره در شهرهای دیگر هم به صحنه بروند که امیدوارم همکاری لازم از سوی مدیران و مسئولان شهرداری و ارشاد استانهای مختلف در این خصوص وجود داشته باشد.
وی در پایان یادآور شد: در دوره گذشته جشنواره، آقای دارابی در سازمان صدا و سیما همکاری خوبی با جشنواره داشت و شبکه ۲ سیما هر روز گزارشی از جشنواره پانزدهم پخش میکرد و تیزرهای جشنواره نیز از برخی شبکهها پخش میشد. امیدوارم در دوره شانزدهم جشنواره هم اتفاقات خوبی رخ دهد. همچنین امیدوارم امسال با حضور آقای صلاحی در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران هم اتفاقات خوبی برای جشنواره شانزدهم تئاتر عروسکی تهران - مبارک رخ دهد.
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