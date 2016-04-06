به گزارش خبرگزاری مهر، پیش تولید سریال «آرام می گیریم» به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دو و مشارکت انجمن سینمای دفاع مقدس و انقلاب اسلامی آغاز شد.

این سریال ۴۲ قسمتی را که در حوزه دفاع مقدس ساخته می شود روح الله سهرابی کارگردانی و فرهاد گلی تهیه خواهد کرد. فریدون فرهودی و فروغ فروهیده نیز فیلمنامه را نوشته اند تا مخاطبان شبکه دو بیشتر با فعالیت و تلاش های ایثارگرانه کسانی که امنیت مرزهای کشور را تامین می کنند، آشنا شوند.

توجه به دفاع مقدس و نقش رزمندگان دیروز و مدافعان فعال امروز مرزهای ایران در ایجاد امنیت در کشور و آرامش در خانواده ها از موضوعات در نظر گرفته شده برای این سریال است.

طبق برنامه ریزی انجام شده «آرام می گیریم» نیمه دوم سال از شبکه دو روی آنتن خواهد رفت.