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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۱

تظاهرات حمایت از فلسطین در لس‌آنجلس آمریکا+ فیلم

تظاهرات حمایت از فلسطین در لس‌آنجلس آمریکا+ فیلم

همزمان با شهر لس‌آنجلس آمریکا، تظاهرات گسترده در پایتخت لوکزامبورگ و شهر آمستردام هلند برای حمایت از ملت فلسطین و محکومیت جنایت نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هم‌زمان با سومین سالگرد جنگ نسل‌کشی علیه غزه، تظاهرات گسترده‌ای در شهر لس‌ آنجلس آمریکا برای اعلام حمایت از فلسطین برگزار شد.


 

همچنین در چارچوب موج جهانی همبستگی با فلسطین، ده‌ها نفر در شهر لوکزامبورگ تظاهرات کردند و ضمن اعلام همبستگی با فلسطین، خواستار پایان دادن به نسل‌کشی در غزه، خاتمه اشغالگری، تضمین حمایت واقعی از غیرنظامیان فلسطینی و صیانت از حقوق اساسی آنان شدند.

راهپیمایی گسترده‌ای هم در حمایت از فلسطین با مشارکت خودروها و موتورسیکلت‌ها در آمستردام، پایتخت هلند برگزار شد.

کد مطلب 6974865

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