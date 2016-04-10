به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی عصر یکشنبه در بازدید از محوطه اسکله قدیمی و اسکله جدید درحال احداث بندر تجاری شهرستان آستارا، درباره فعالتر کردن هرچه سریعتر این بندر مهم مرزی کشور و رفع موانع و مشکلات آن، با مسئولان استانی و محلی گیلان و آستارا گفتگو کرد.
وی در این بازدید با بیان اینکه طرح توسعه بندر چندمنظوره آستارا علاوه بر افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در کشور، سبب رونق اقتصادی گیلان میشود افزود: با راهاندازی کامل بندر تجاری و فعالیت پرثمر و جدی منطقه ویژه اقتصادی آستارا، راهآهن قزوین- رشت- آستارای جمهوری اسلامی ایران- آستارای جمهوری آذربایجان توجیهپذیر شده و سبب ارتقای جایگاه ترانزیتی گیلان میشود.
استاندار گیلان با تأکید بر اینکه استعدادهای بالقوه آستارا باید به صورت دقیق و پایدار در خدمت توسعه گیلان باشد گفت: بندر چندمنظوره آستارا موجب افزایش اشتغال و جذب بیشتر جوانان منطقه میشود و با بهرهبرداری از آن که در راستای اقتصاد مقاومتی است، جوانان دیگر نقاط استان نیز از این طرح ملی بهرهمند میشوند.
نجفی با تأکید بر مبنا قرار دادن منافع ملی، خواستار عملیاتی کردن اهداف سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل شد و افزود: باید در تمام عرصهها با اقتدار و جهادگونه عمل کنیم تا فضای کسب و کار ایران در دنیا نمونه شود.
وی با اشاره به قابلیتهای ویژه شهرستان مرزی آستارا بر ضرورت همکاری تمام دستگاههای اجرایی در رفع هرچه سریعتر مشکلات این شهرستان مرزنشین و بندری تأکید کرد و گفت: با توجه به توانمندیهای گیلان به ویژه شهرستان مرزی آستارا، نباید در صادرات و واردات، خود را از قافله توسعه شبکههای حمل و نقل حاشیه دریای خزر عقب بیندازیم.
استاندار گیلان مزیتهای اقتصادی بندر دریایی و مرز زمینی آستارا را مهم ارزیابی کرد و افزود: با توجه به اینکه حمل و نقل دریایی به لحاظ هزینه، زمان و امنیت به عنوان بهترین مسیر حمل و نقل کالا شناخته شده است، بنابراین بندر آستارا برای بازرگانان و صنایع تولیدی استانهای غرب کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است.
نجفی در سفر کاری خود به شهرستان مرزی بندر آستارا، ضمن بازدید از بندر تجاری- دریایی آستارا، از محل احداث پایانه صادراتی گل و گیاه و محصولات کشاورزی مستقر در پایانه بار آستارا و همچنین از مجتمع بزرگ بستهبندی محصولات کشاورزی این شهرستان متعلق به سرمایهگذار بخش خصوصی بازدید کرد.
بندر آستارا در شمال استان گیلان و ساحل غربی دریای خزر قرار دارد و با بندرانزلی ۲۰۰کیلومتر و بندر باکو در جمهوری آذربایجان حدود ۳۰۰کیلومتر فاصله دارد. بندر مرزی آستارا در قرن نوزدهم تا ابتدای جنگ جهانی دوم یک بندر فعال واردات کالا، مصالح ساختمانی و فرآوردههای نفتی از بنادر مختلف دریای خزر به ویژه بندر باکو بود.
