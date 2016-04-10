به گزارش خبرگزاری مهر، هفته گذشته شیخ زکزاکی با وکلای خود که از اعضای جنبش اسلامی نیجریه هستند و یکی از دوستان و همراهانشان نیز ملاقات داشته است. در این دیدار شیخ در رابطه با اتفاقات اخیری که رخ داده بود، گفتگو کرد.

عبدالرحمان یولا پس از دیدار با شیخ زکزاکی گفت هنوز شیخ زکزاکی تحت درمان مخصوصا از ناحیه چشم چپ است.

وی در روایت از این دیدار افزود: منزل شخصی ایشان در این اتفاق، توسط ارتش نیجریه به طور کامل در اثر آتش سوزی از بین رفته است؛ به جز یک اتاق که به خاطر نزدیکی با منبع آب، از آتش سوزی در امان ماند، و افراد خانواده به مدت ۱۸ ساعت در این اتاق کوچک بدون آذوقه و فقط با مقداری کمی انگور که در آن مکان بود زمانی را سپری کردند.

یولا می افزاید: در این بین، یک جاسوس از طرف دولت نیجریه که پس از آتش سوزی منزل در آن حوالی رفت و آمد داشت، پناهگاه شیخ زکزاکی را پیدا می کند و به ارتش اطلاع می دهد.

وی گفت: متعاقب این اقدام آن مکان مورد حمله و تیراندازی ارتش قرار می گیرد و شیخ از ناحیه دست، پا، چشم، صورت و چند جای دیگر از بدنشان مورد اصابت گلوله قرار گرفتند، ضمن اینکه همسر ایشان «زینت ابراهیم» از چند ناحیه مجروح می شوند.

وی تصریح کرد: ارتش نیجریه برای شکنجه بیشتر، ایشان را بدون بی هوشی جراحی کرد و در مقابل چشمانش سه تن از فرزندانشان را به شهادت رساند.

عبدالرحمان پس از دیدار خود روایت می کند که در بین این سه شهید بزرگوار، علی حیدر که قبلا طی شکنجه ارتش مجروح شده بود، قرارداشت. علی حیدر بعد از اینکه برادرانش جلوی چشمش شهید شدند از پدر و مادر اجازه خروج گرفت و در حمایت از شیخ به شهادت رسید.

لازم به ذکر است که با وجود گذشت چند ماه از فاجعه زاریای نیجریه هیچ کدام از پیکرهای شهدای این حادثه تحویل خانواده هایشان نشده است و همچنان صدها نفر در زندان های ارتش نیجریه هستند و هر از چندی برخی از اسرای جنبش اسلامی در زندان های مخوف ارتش به شهادت می رسند.

از طرف دیگر از راهپیمایی های مردمی در اعتراض به عملکرد دولت و ارتش نیجریه شدیدا جلوگیری می شود و حملات متفرقه به مراسم مذهبی شیعیان نیجریه همچنان ادامه دارد.