سقوط درخت در خیابان کریمخان/ سه خودرو خسارت دیدند

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۱۸ و ۱۵ دقیقه امروز گزارش سقوط درخت روی سه خودرو در تهران به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله یک ایستگاه نجات به محل حادثه اعزام شد.

وی گفت: به علت طوفانی شدن در آن لحظه، یک اصله درخت روی سه خودروی پارک شده در حاشیه خیابان کریمخان زند ابتدای خیابان سنائی سقوط کرده بود و این سقوط باعث خسارت مالی به هر سه خودروی پارک شده در حاشیه خیابان شده بود.

ملکی ادامه داد: خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشت و تنها خسارت جزئی به سه خودروی پژو پرشیا، یک دستگاه ۲۰۶ صندوقدار و یک دستگاه پژو پارس وارد شده بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی افزود: نیروهای آتش نشانی و شهرداری پس از یک ساعت تلاش، درخت را به قطعات کوچکتر تقسیم کردند و محل حادثه پاکسازی شد.