حمله پلیس پاناما به دفاتر شرکت «موساک فونسکا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس پاناما در ساعات پایانی روز سه شنبه بنا به دستور دادستانی کل کشور دفاتر شرکت حقوقی «موساک فونسکا» را -که در مرکز رسوایی به بار آمده از افشاگری های اخیر درباره فساد مالی شماری از چهره های سرشناس جهان قرار دارد- مورد هجوم و تفتیش قرار داد.

هفته گذشته با انتشار بیش از ۱۱ میلیون نسخه از اوراقی که به «اسناد پاناما» معروف شد علاوه بر رو شدن دست شرکت موساک فونسکا در کمک به مشتریان خارجی برای دور زدن قوانین مالیاتی، نام تعدادی از معروف ترین سیاستمداران جهان از جمله «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلستان و «پترو پروشنکو» رئیس جمهور اوکراین نیز بر سر زبان ها افتاد. این افراد هر یک به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بهره برداری از سهام شرکت های خارجی که برای فرار آنها یا خویشاوندانشان از زیر بار مالیات تاسیس شده، نقش داشته اند.

پلیس پاناما با صدور بیانیه ای اعلام کرد که در جستجوی اسناد و مدارکی که فعالیت غیر قانونی موساک فونسکا را به اثبات برساند، به تفتیش شعب این شرکت اقدام کرده است.

اما در مقابل، موساک فونسکا هم که در مقام چهارمین شرکت حقوقی بزرگ جهان تخصصش در امر تاسیس شرکت های خارجی است، از موضع خود کوتاه نیامده و ادعا می کند که در چارچوب قانون عمل کرده است.

تلاش مقامات رسمی کشور پاناما -که میزبان شعب اصلی شرکت موساک فونسکا است- برای به دست آوردن سر نخ هایی که اتهامات مطرح شده در اسناد پاناما را اثبات کند در حالی انجام می شود که بسیاری از دیگر کشورهای جهان هم از آغاز تحقیقات پیرامون این موضوع خبر داده اند.