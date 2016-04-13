ایرج هوسمی در گفتگو با مهر با بیان اینکه باغات چای در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارند و آماده بهر‌ه‌برداری هستند، اظهارداشت: این مساله نوید بخش آن است که در چین بهاره امسال، محصول خوبی به دست می‌آید.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط مساعد است اما اگر با سرمازدگی مواجه شویم محصول آسیب خواهد دید، اضافه کرد: چین بهاره برگ سبز چای بین روزهای دهم تا پانزدهم اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود.

هوسمی درباره نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای در سال‌جاری هم با بیان اینکه سال قبل نرخ خرید تضمینی برگ سبز درجه یک ۲۱۸۰ تومان و درجه دو ۱۲۱۰ تومان تعیین شده بود، اظهارداشت: امسال هم باید با توجه به نرخ تورم و افزایش دستمزد کارگران، قیمت خرید تضمینی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد، در غیر این صورت مانند چند سال قبل کشاورزان به شدت زیان خواهند کرد.

رئیس اتحادیه چایکاران کشور با اشاره به اینکه شنیده می‌شود پیشنهاد وزیر جهادکشاورزی درباره نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای ۱۶ درصد افزایش نسبت به سال گذشته بوده است، افزود: یکی از نمایندگان شمالی مجلس شورای اسلامی هم افزایش ۳۵ درصدی قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای را پیشنهاد کرده است.

هوسمی اضافه کرد: اما اگر دولت خواهان آن است که محصول چای پایدار بماند و زیان کشاورزان طی سالیان قبل جبران شود باید نرخ خرید تضمینی را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهد.

وی با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد باغات چای رها شده‌اند و مورد بهره‌‌برداری قرار نمی‌گیرند، گفت: اگر بخواهیم باغاتی را که به مخروبه جنگلی تبدیل شده‌اند، احیا کنیم باید زیان کشاورزان جبران شود.

هوسمی با اشاره به اینکه حقوق کشاورزان چایکار طی ۳۰ سال نادیده گرفته شده است، تصریح کرد: اقلامی مانند برنج و گوشت طی این سال‌ها تفاوت قیمتی زیادی پیدا کرده‌اند اما ما چنین مساله‌ای را در مورد چای شاهد نیستیم.