«قول عطش و آتش» با روایت و صدای حسین مهکام شنیدنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «قول عطش و آتش» در قالب کتاب صوتی، با مدت زمان ۲۹ دقیقه و با صدابرداری و میکس مهدی صادقی تولید شده است. نسخه مکتوب این اثر نیز پیشتر از سوی انتشارات نیستان هنر منتشر شده بود.
حسین مهکام که بیشتر به عنوان فیلمنامهنویس و کارگردان سینما شناخته میشود، طی دو دهه گذشته در حوزه ادبیات داستانی و ادبیات آیینی نیز فعالیت داشته و از شاگردان سیدمهدی شجاعی است.
«قول عطش و آتش» روایتی از واقعه عاشورا را در چهار فصل و با بهرهگیری از چهار عنصر طبیعی آب، باد، خاک و آتش دنبال میکند؛ عناصری که هر یک در پیوند با واقعه کربلا و سرنوشت خاندان پیامبر(ص) معنا پیدا میکنند.
در این اثر، آب به عطش و تشنگی خاندان امام حسین(ع) گره میخورد، باد در میدان نبرد و پیرامون پیکر یاران و خاندان اهلبیت(ع) حضور مییابد، خاک زیر پای خاندان وحی روایت میشود و آتش، به حوادث پس از شهادت و تعرض به خیمههای امام حسین(ع) اشاره دارد.
مهکام پیش از این نیز آثاری در حوزه ادبیات داستانی و نمایشی منتشر کرده است. از جمله آثار او در انتشارات نیستان هنر میتوان به مجموعه داستان «عبور از بودن» اشاره کرد که موفق به دریافت جایزه کتاب فصل و جایزه شهید حبیب غنیپور در بخش مجموعه داستان شده است. مجموعه نمایشنامه «پاپانوئل و دستان یخزده من» نیز از دیگر آثار اوست.
کتاب صوتی «قول عطش و آتش» هماکنون از طریق سایت انتشارات نیستان هنر و دیگر درگاههای معتبر عرضه کتاب صوتی در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
نظر شما