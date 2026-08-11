تحلیل مرکز راهبردی صهیونیست از «۱۴ تهدید بزرگ فراروی اسرائیل» 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بسیاری از محافل سیاسی در سرزمین‌های اشغالی بر این نکته اتفاق نظر دارند که این رژیم با واقعیت های جدیدی در ابعاد امنیتی، سیاسی و اقتصادی مواجه است. آنها معتقدند که نبرد با ایران و محور مقاومت، تغییرات در خاورمیانه، فشارهای عرصه بین‌الملل و چالش‌های داخلی، چالش‌های جدیدی را در برابر تصمیم‌گیرندگان درباره آینده اسرائیل و شکل آن در دهه آینده قرار داده است.

در همین راستا گروه مطالعاتی روزنامه «یدیعوت آحارونوت» با همکاری «اندیشکده امنیت داخلی» رژیم صهیونیستی، در روز ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ کنفرانس امنیت ملی را با حضور سیاستمداران، مقامات ارشد نهادهای امنیتی و نظامی، پژوهشگران و کارشناسان برگزار کرد تا واقعیت های امنیتی متغیر در سرزمین‌های اشغالی و نقشه تهدیدات فراروی رژیم صهیونیستی را بررسی کند.

این کنفرانس برای نخستین بار نتایج «شاخص تهدیدات فراروی اسرائیل» که توسط اندیشکده امنیت ملی تهیه شده، را ارائه کرد. این شاخص یک مطالعه گسترده است که نظرسنجی از افکار عمومی در سطح سرزمین های اشغالی را با مطالعه‌ای عمیق با مشارکت بیش از ۱۰۰ کارشناس در حوزه‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ترکیب می‌کند.

این مطالعه، نقشه‌ برجسته‌ترین تهدیدات پیش روی رژیم صهیونیستی را ترسیم می‌کند که در صدر آن‌ها ایران، فلسطین، جایگاه بین‌المللی رژیم صهیونیستی ، تاب‌آوری داخلی و چالش‌های اقتصادی قرار دارند.

این کنفرانس تصریح می‌کند که فضای امنیتی متشنج در سرزمین‌های اشغالی در کنار حملات ایران به جبهه داخلی این رژیم درگیری‌ها در جبهه شمالی و همچنین افزایش قدرت حماس در نوار غزه، تنش فزاینده در کرانه باختری، تهدیدات یمن و چالش ترکیه، از مهم‌ترین خطرات فراروی رژیم صهیونیستی در برهه حساس کنونی است. به این خطرات باید سرنوشت انتخابات داخلی در سرزمین‌های اشغالی نیز اضافه شود که تمامی جریان‌های سیاسی صهیونیستی آن را سرنوشت‌ساز می‌خوانند.

این کنفرانس در تبیین «نقشه تهدیدات پیش روی اسرائیل در سال ۲۰۲۶» به این نتیجه می‌رسد که تل آویو طی سال‌های اخیر با زنجیره‌ای بی‌سابقه از بحران‌ها مواجه بوده است که از درگیری داخلی بر سر حاکمیت، تا حمله غافلگیرانه هفتم اکتبر استمرار داشته و سپس حدود سه سال جنگ چندجبهه‌ای و آشوب‌های منطقه‌ای در پی آن شکل گرفته است.

اندیشکده امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در این رابطه ۱۴ سناریوی مختلف را از نظر شدت تهدید و همچنین احتمال وقوع و میزان خسارت احتمالی ارزیابی کرده و در ادامه ۴ سناریو از میان ۱۴ سناریوی موجود در حوزه‌های امنیتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی را انتخاب کرده است تا آنها را «بزرگترین تهدیدات برای اسرائیل در پنج سال آینده» معرفی کند.

برگزار کنندگان این کنفرانس ۴ تهدید اصلی را در صدر لیست تهدیدهای فراروی رژیم صهیونیستی قرار دادند که عبارتند از:

۱. بروز درگیری‌های خشونت‌آمیز میان اقشار صهیونیست (۳۹٪).

۲. دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای (۳۹٪).

۳. حمله موشکی گسترده به جبهه داخلی (۳۵٪).

۴. تضعیف «ماهیت دموکراتیک اسرائیل» (۳۱٪).

سناریوهای موجود نشان می‌دهد که چالش‌های امنیتی، تنها خطرات فراروی رژیم صهیونیستی به شمار نمی‌روند، بلکه حضور «تضعیف ماهیت دموکراتیک دولت»، در میان ۴ تهدیدات اساسی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که انسجام داخلی در سرزمین های اشغالی یکی از ارکان اصلی امنیت آن محسوب می‌شود. حدود یک‌سوم اسرائیلی‌ها این سناریو را در زمره ۳ تهدید خطرناک قرار داده‌اند و ۶۸ درصد معتقدند نتایج این مشکل خطرناک خواهد بود و ۷۶ درصد نیز بر این باورند که «کابینه» آمادگی کافی برای مقابله با تبعات این چالش را ندارد.

در نوع نگاه های موجود به چالش‌های فراروی رژیم صهیونی مشخص می‌شود که افکار عمومی، در درجه اول بر تهدیدات امنیتی مستقیم تمرکز دارند، در حالی که کارشناسان وزن بیشتری به تهدیدات بلندمدتی می‌دهند که جامعه، نظام حاکمیتی و جایگاه بین‌المللی رژیم صهیونیستی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تهیه‌کنندگان این مطالعه در پایان چنین نتیجه‌گیری کردند: «ما سال‌ها عادت داشتیم یک پرسش واحد را مطرح کنیم: بزرگترین تهدیدی که اسرائیل با آن روبه‌روست، چیست؟ اما به نظر می‌رسد این دیگر پرسش درستی نیست. پرسش واقعی این است: اگر چندین تهدید همزمان محقق شوند، چه رخ خواهد داد؟ »

سرتیپ ذخیره «یوال ایالون» مسئول اصلی این مطالعه که پژوهشگر ارشد در اندیشکده امنیت داخلی رژیم صهیونیستی است، وضعیت موجود این رژیم را اینچنین خلاصه کرد: «این تصویر از تهدیدات در واقع تصویری پیچیده است؛ این تنها یک تهدید واحد نیست، بلکه مجموع تمام تهدیدات است. آنچه افکار عمومی را بسیار نگران کرده، تهدیدات داخلی و از دست دادن حمایت بین‌المللی از کابینه اسرائیل است.»