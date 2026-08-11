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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۸

آغاز تهیه طرح تفصیلی جدید همدان پس از ۲۱ سال

آغاز تهیه طرح تفصیلی جدید همدان پس از ۲۱ سال

همدان- رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر همدان از آغاز رسمی فرآیند تهیه طرح تفصیلی جدید شهر همدان به عنوان مهم‌ترین سند اجرایی در حوزه شهرسازی پس از ۲۱ سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حاجی‌بابایی صبح سه شنبه در جلسه علنی شورای شهر همدان اظهار کرد: با امضای تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل راه و شهرسازی استان همدان و شهرداری همدان برای تهیه طرح تفصیلی جدید شهر و در پی ابلاغ استاندار همدان مبنی بر تشکیل «شورای راهبری» و «نهاد پایش و ارزیابی طرح‌های توسعه شهری» یکی از مراحل اصلی اجرایی این پروژه به سرانجام رسیده است.

وی افزود: تشکیل شورای راهبری و نهاد پایش و ارزیابی طرح‌های توسعه شهری با هدف هدایت، نظارت و ارتقای کیفیت فرآیندهای برنامه‌ریزی شهری دنبال می‌شود و نقش مهمی در پیشبرد علمی و منسجم طرح تفصیلی جدید شهر همدان خواهد داشت.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر همدان بیان کرد: در ادامه این فرآیند انتخاب شرکت مهندسان مشاور از طریق بررسی سوابق اجرایی، توانمندی‌های تخصصی و ظرفیت‌های فنی شرکت‌های واجد شرایط انجام شد و شرکت مهندسان مشاور «طرح و آمایش» به عنوان مشاور تهیه طرح تفصیلی شهر همدان انتخاب شد.

حاجی‌بابایی گفت: با انتخاب مشاور فرآیند تهیه طرح تفصیلی جدید شهر همدان به طور رسمی آغاز شده است، طرحی که پس از گذشت ۲۱ سال باید متناسب با شرایط امروز نیازهای آینده و تحولات شهر همدان تدوین شود.

وی با اشاره به تغییرات گسترده شهر همدان در بیش از ۲ دهه گذشته، بیان کرد: این شهر در سال‌های اخیر در حوزه‌هایی از جمله الگوی سکونت، توسعه کالبدی، شبکه معابر، حمل‌ونقل، محیط زیست و مطالبات شهروندان با تحولات قابل توجهی مواجه بوده است.

این عضو شورای اسلامی شهر همدان افزود: بر همین اساس بازنگری در ضوابط و مقررات شهرسازی و تدوین طرحی به‌روز، کارشناسی و منطبق با واقعیت‌های موجود، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای پاسخ‌گویی به مسائل و نیازهای کنونی و آینده شهر به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: طرح تفصیلی جدید همدان افزون بر بازتنظیم چارچوب ضوابط و مقررات شهرسازی متناسب با شرایط فعلی شهر زمینه را برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر درباره نحوه استفاده از اراضی شهری، ساماندهی کاربری‌ها، مدیریت توسعه کالبدی و کنترل ساخت‌وسازها فراهم می‌کند.

حاجی‌بابایی با تاکید بر اهمیت این طرح در تعیین مسیر توسعه آتی شهر، گفت: آغاز تهیه طرح تفصیلی جدید همدان را باید یکی از مهم‌ترین اقدامات حوزه برنامه‌ریزی شهری در سال‌های اخیر دانست؛ اقدامی که در صورت تدوین دقیق، مبتنی بر مطالعات کارشناسی و همراه با بهره‌گیری از دیدگاه‌های شهروندان و نخبگان، می‌تواند افق روشن‌تری برای توسعه متوازن و پایدار همدان ترسیم کند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر همدان بیان کرد: امیدواریم اجرای صحیح این فرآیند ضمن افزایش انسجام در تصمیمات شهری به ارتقای کیفیت محیط شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان همدانی منجر شود.

کد مطلب 6913805

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    نظرات

    • صبا IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
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      پاسخ
      ترافیک شهر همدان واقعا سنگین شده وزندگی را برای مردم سخت کرده.افزایش بیرویه جمعیت وخودرو درهمدان باعث آلودگی وترافیک شده است. ساخت شهر وشهرکهای جدید درحد فاصل ۱۰ الی۲۰ کیلومتری همدان راهکار مناسبی برای کاهش شلوغی همدان است.زمینهای دیمی اطراف جاده گردشگری همدان به علیصدردر فاصله ۲۰کیلومتری مناسب شهرسازی است چون به سه نقطه گردشگری همدان ولالجین وغار علیصدر نزدیک است.

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