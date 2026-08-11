آغاز تهیه طرح تفصیلی جدید همدان پس از ۲۱ سال

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حاجیبابایی صبح سه شنبه در جلسه علنی شورای شهر همدان اظهار کرد: با امضای تفاهمنامه همکاری میان ادارهکل راه و شهرسازی استان همدان و شهرداری همدان برای تهیه طرح تفصیلی جدید شهر و در پی ابلاغ استاندار همدان مبنی بر تشکیل «شورای راهبری» و «نهاد پایش و ارزیابی طرحهای توسعه شهری» یکی از مراحل اصلی اجرایی این پروژه به سرانجام رسیده است.
وی افزود: تشکیل شورای راهبری و نهاد پایش و ارزیابی طرحهای توسعه شهری با هدف هدایت، نظارت و ارتقای کیفیت فرآیندهای برنامهریزی شهری دنبال میشود و نقش مهمی در پیشبرد علمی و منسجم طرح تفصیلی جدید شهر همدان خواهد داشت.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر همدان بیان کرد: در ادامه این فرآیند انتخاب شرکت مهندسان مشاور از طریق بررسی سوابق اجرایی، توانمندیهای تخصصی و ظرفیتهای فنی شرکتهای واجد شرایط انجام شد و شرکت مهندسان مشاور «طرح و آمایش» به عنوان مشاور تهیه طرح تفصیلی شهر همدان انتخاب شد.
حاجیبابایی گفت: با انتخاب مشاور فرآیند تهیه طرح تفصیلی جدید شهر همدان به طور رسمی آغاز شده است، طرحی که پس از گذشت ۲۱ سال باید متناسب با شرایط امروز نیازهای آینده و تحولات شهر همدان تدوین شود.
وی با اشاره به تغییرات گسترده شهر همدان در بیش از ۲ دهه گذشته، بیان کرد: این شهر در سالهای اخیر در حوزههایی از جمله الگوی سکونت، توسعه کالبدی، شبکه معابر، حملونقل، محیط زیست و مطالبات شهروندان با تحولات قابل توجهی مواجه بوده است.
این عضو شورای اسلامی شهر همدان افزود: بر همین اساس بازنگری در ضوابط و مقررات شهرسازی و تدوین طرحی بهروز، کارشناسی و منطبق با واقعیتهای موجود، ضرورتی اجتنابناپذیر برای پاسخگویی به مسائل و نیازهای کنونی و آینده شهر به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: طرح تفصیلی جدید همدان افزون بر بازتنظیم چارچوب ضوابط و مقررات شهرسازی متناسب با شرایط فعلی شهر زمینه را برای تصمیمگیری دقیقتر درباره نحوه استفاده از اراضی شهری، ساماندهی کاربریها، مدیریت توسعه کالبدی و کنترل ساختوسازها فراهم میکند.
حاجیبابایی با تاکید بر اهمیت این طرح در تعیین مسیر توسعه آتی شهر، گفت: آغاز تهیه طرح تفصیلی جدید همدان را باید یکی از مهمترین اقدامات حوزه برنامهریزی شهری در سالهای اخیر دانست؛ اقدامی که در صورت تدوین دقیق، مبتنی بر مطالعات کارشناسی و همراه با بهرهگیری از دیدگاههای شهروندان و نخبگان، میتواند افق روشنتری برای توسعه متوازن و پایدار همدان ترسیم کند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر همدان بیان کرد: امیدواریم اجرای صحیح این فرآیند ضمن افزایش انسجام در تصمیمات شهری به ارتقای کیفیت محیط شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان همدانی منجر شود.
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