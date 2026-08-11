ورود نظارتی دیوان محاسبات به مدیریت و تأمین ذخایر راهبردی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه، بینالملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، سازمان برنامهوبودجه، وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صمت، اقتصاد، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل مکلفند در چارچوب تکالیف خود در حوزه تأمین امنیت غذایی و ثبات بازار کالاهای اساسی، مستندات عملکرد شامل ثبت اطلاعات در سامانههای ذیربط، صورتهای مالی، گزارش نحوه گردش، برداشت و جایگزینی ذخایر و همچنین گردش وجوه ریالی و ارزی را به کمیته تخصصی مربوطه و مراجع ذیربط حسب مورد ارائه کنند.
هرگونه نگهداری منابع خارج از حساب مقرر، مصرف منابع برخلاف ضوابط یا انحراف از تکالیف، به تفکیک مسئولیت دستگاهها، مورد رسیدگی قرار میگیرد.
دیوان محاسبات با ورود نظارتی به اجرای تکالیف دستگاههای مسئول در تأمین و مدیریت ذخایر راهبردی، بر ارائه مستندات مالی و عملکردی و بررسی انحراف از ضوابط تأکید و شفافیت منابع را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه، بینالملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، سازمان برنامهوبودجه، وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صمت، اقتصاد، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل مکلفند در چارچوب تکالیف خود در حوزه تأمین امنیت غذایی و ثبات بازار کالاهای اساسی، مستندات عملکرد شامل ثبت اطلاعات در سامانههای ذیربط، صورتهای مالی، گزارش نحوه گردش، برداشت و جایگزینی ذخایر و همچنین گردش وجوه ریالی و ارزی را به کمیته تخصصی مربوطه و مراجع ذیربط حسب مورد ارائه کنند.
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