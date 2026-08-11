ورود نظارتی دیوان محاسبات به مدیریت و تأمین ذخایر راهبردی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، اقتصاد، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل مکلفند در چارچوب تکالیف خود در حوزه تأمین امنیت غذایی و ثبات بازار کالاهای اساسی، مستندات عملکرد شامل ثبت اطلاعات در سامانه‌های ذی‌ربط، صورت‌های مالی، گزارش نحوه گردش، برداشت و جایگزینی ذخایر و همچنین گردش وجوه ریالی و ارزی را به کمیته تخصصی مربوطه و مراجع ذی‌ربط حسب مورد ارائه کنند.



هرگونه نگهداری منابع خارج از حساب مقرر، مصرف منابع برخلاف ضوابط یا انحراف از تکالیف، به تفکیک مسئولیت دستگاه‌ها، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.