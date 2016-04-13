رونق گردشگری همدان از وعده تا عمل/ جذب گردشگران کاهش یافت

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: همدان از استان‌های مطرح درزمینهٔ جذب گردشگر است و بارها از سوی مسئولان بر برنامه‌ریزی دقیق برای جذب گردشگر و مطرح کردن همدان در سطح کشور و جهان تأکید شده و حتی در بیشتر جلسات شورای برنامه‌ریزی استان محور توسعه استان به این مقوله گره‌خورده است.

با نیم‌نگاهی به‌ همدان پایتخت تاریخ و تمدن ایران می‌توان آن را چون نگینی درخشان بر تارک ایران که چشم و دل هر بیننده‌ای را می‌فریبد، مشاهده کرد امانگاهی گذرا به وضعیت گردشگری استان همدان بیانگر آن است که در این شهر پتانسیل‌ها و توانمندی‌های گردشگری آن‌طور که باید درراه معرفی همدان به کار گرفته نمی‌شود.

در نگاهی به اخبار منتشره در سال گذشته پیرامون تأکیدات بر توجه به مقوله گردشگری به صحبت‌های استاندار همدان در مراسم معارفه مدیرکل فعلی میراث فرهنگی همدان می‌رسیم که برای چندمین بار محور توسعه استان همدان مقوله گردشگری معرفی شد.

توجه به میراث فرهنگی و گردشگری اولویت استان همدان است

استاندار همدان ۲۸ دی‌ماه سال گذشته در این مراسم با تأکید بر اینکه توجه به میراث فرهنگی و گردشگری اولویت استان همدان است، عنوان کرد: همدان پتانسیل‌های زیادی را درزمینهٔ گردشگری دارد و اگر ایراد و کمی و کاستی بوده در حوزه مدیریت بوده است.

محمدناصر نیکبخت با اشاره به اینکه گردشگری یک صنعت است، افزود: مدیرکل جدید میراث فرهنگی استان همدان باید برنامه داشته باشد و صنایع‌دستی و گردشگری همدان همه پتانسیل است و باید روی آن کار شود.

وی گفت: این استان با تاریخ چند هزارساله شایسته‌ترین استان گردشگری کشور است و باید در بحث گردشگری هم رفاه مسافران و هم درآمدزایی و سرمایه‌گذاری موردتوجه باشد.

وی اظهار داشت: استان همدان به دلیل دارا بودن شرایط آب و هوایی مناسب و ۴ فصل و فاصله زمانی ۱.۵ تا ۳ ساعت با استان‌های هم‌جوار خود بهترین موقعیت را برای جذب گردشگر دارد.

با این تفاسیر انتظار می‌رفت با تغییر مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان شاهد برنامه‌ریزی‌های قوی درزمینهٔ جذب گردشگر باشیم که تاکنون برنامه خاصی از این زاویه دیده نشده است.

گسترش فرصت‌های شغلی از مزایای صنعت گردشگری است

اما در همین خصوص و پیرامون موقعیت‌های همدان در جذب گردشگر، کارشناس گردشگری استان همدان در گفتگو با مهر بابیان گردشگری نقش عمده‌ای در توانمندسازی مردم، تنوع‌بخشی به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های‌ اشتغال در ارتباط با سایر بخش‌های اقتصادی دارد، اظهار داشت: ایجاد درآمد اضافی، مکمل و گسترش فرصت‌های شغلی از مزایای صنعت گردشگری است که نقش عمده‌ای در فقرزدایی، رفاه‌ دارد.

مریم احمدیان به توسعه گسترش گردشگری روستایی اشاره کرد و گفت: با گردشگری روستایی می‌توان فعالیت‌های اقتصادی‌ و مشاغل متنوعی را در مناطق روستایی به وجود آورد.

وی بابیان اینکه همدان پتانسیل‌های فراوانی دارد که توجه به هرکدام خود ایجادکننده هزاران شغل است، ادامه داد: این فرصت‌های شغلی‌ که بیشتر خدماتی هستند، ممکن است به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مانند حمل‌ونقل، هتلداری، خدمات مشاوره‌ای و راهنمایی، سازمان‌دهی، بازاریابی، تولیدات صنایع‌دستی و روستایی و غیره به وجود آیند.

احمدیان افزود: این کارکرد گردشگری می‌تواند به رفع معضل بیکاری، کاهش نرخ مهاجرات جمعیت روستایی به کلان‌شهرها و کنترل گسترش حاشیه‌نشینی بینجامد.

در همین خصوص معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان بابیان اینکه سال ۹۴ سال پرفرازونشیبی برای کشور بود و همدان نیز از این موضوع استثنا نبود، گفت: وضعیت گردشگری همدان در سال گذشته چندان جالب نبود و برخلاف وعده‌های مسئولان و برنامه‌های تدوین‌شده مبنی بر توسعه صنعت گردشگری، به دلیل رکود اقتصادی حمایت خوبی از گردشگری استان صورت نگرفت.

علی خاکسار افزود: به دلیل رکودی که طی یک دهه اخیر بر این بخش حاکم بود بخش خصوصی هم به این حوزه ورود نکرد تا علیرغم تلاش‌ها، استان همدان نتواند به سهم واقعی خود از گردشگران دست یابد.

دستگاه‌های متولی و نهادهای دولتی در بحث گردشگری مدیریت واحدی نداشتند

خاکسار با اشاره به برخی دیگر از عوامل مؤثر در رکود گردشگری استان در سال گذشته افزود: به‌طورکلی دستگاه‌های متولی و نهادهای دولتی در بحث گردشگری مدیریت واحدی نداشتند و درزمینهٔ تبلیغات نیز اقدام مؤثری صورت نگرفت.

وی با بیان اینکه همدان در زمینه‌های مختلف گردشگری ‌در بین ۵ استان برتر کشور قرار دارد و ازنظر طبیعت‌گردی از استان‌های پرجاذبه کشور است، گفت: جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری همدان به‌خوبی معرفی نشده است.

خاکسار بابیان این‌که باید به موضوع معرفی همدان به‌صورت جدی بپردازیم، عنوان کرد: علاوه بر روش‌های مرسوم باید از شیوه‌های نوین و به‌روز در معرفی جاذبه‌های گردشگری استان همدان استفاده کنیم و از طریق فضای مجازی، نرم‌افزارها، برگزاری همایش‌های مختلف، شرکت در همایش‌های ملی و بین‌المللی و برگزاری هفته‌های فرهنگی همدان را معرفی کنیم.

وی بابیان اینکه در سال گذشته حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار گردشگر داخلی از استان همدان بازدید کردند، گفـت: در سال گذشته ۱۱ هزار گردشگر خارجی نیز از استان همدان آمده‌اند.

وی با اشاره به اینکه آرامگاه بوعلی، آرامگاه باباطاهر، غار علی‌صدر و شهر باستانی هگمتانه به ترتیب بیشترین بازدیدکنندگان را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: حضور در نمایشگاه‌ها و همچنین همکاری با بخش خصوصی و جلب نظر سرمایه‌گذاران این بخش برای سرمایه‌گذاری در این صنعت می‌تواند همدان را به یک مقصد مهم گردشگری تبدیل کند.

آمار گردشگران نوروز امسال نسبت به سال گذشته با ۳ درصد کاهش مواجه شد

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان به مقایسه وضعیت گردشگری استان در تعطیلات نوروز سال ۹۴ با تعطیلات نوروز در سال جدید اشاره کرد و گفت: نوروز امسال ۱۹۲ هزار نفر در استان همدان اقامت داشتند که این آمار نسبت به سال گذشته با ۳ درصد کاهش مواجه شد.

خاکسار عنوان کرد: همچنین تعداد بازدیدکنندگان از اماکن تاریخی و گردشگری همدان از ۲۶ اسفند ۹۴ تا ۱۳ فروردین امسال ۶۱۰ هزار بازدید بود که افزایش چندانی نسبت به سال گذشته نداشت.

وی با اشاره به این‌که علت کاهش آمار گردشگران نوروزی در سال جدید نسبت به نوروز سال گذشته شرایط آب و هوایی استان و کاهش شدید دما بود، از کاهش اقامت مسافران نوروزی سال ۹۵ در هتل‌های استان خبر داد و افزود: هنوز آمار دقیقی ارائه نشده است، اما بر اساس آمار روزانه میزان اشتغال هتل‌ها کاهش داشت.

وی علت این امر را شرایط اقتصادی حاکم بر کشور عنوان کرد و ادامه داد: حداکثر نرخ افزایش قیمت یک‌شب اقامت در هتل نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد بود اما بااین‌حال استقبال خوبی از هتل‌های استان در تعطیلات نوروز سال ۹۵ نشد.

تزریق اعتبار به مجموعه میراث فرهنگی راهگشای مسائل است

خاکسار بابیان اینکه امیدواریم با گشایشی که در حوزه اقتصاد کشور خواهد افتاد برنامه‌ها را بر اساس اولویت‌ها اجرا کنیم، گفت: تزریق اعتبار به مجموعه میراث فرهنگی راهگشای مسائل است.

وی تأکید کرد: در حوزه‌های تبلیغات، مطالعات، آموزش و ایجاد زیرساخت‌ها نیازمند اعتبار هستیم تا ضمن جبران کمبودهای سال گذشته برنامه‌ها به‌خوبی اجرا شود.

گذشته از این موارد شاید فعال نبودن فرودگاه همدان نیز در کاهش مسافرت‌ها به استان همدان مؤثر باشد چراکه این روزها گردشگران داخلی و به‌خصوص خارجی تورهای هوایی را راهی برای رسیدن سریع‌تر به مقصد انتخاب می‌کنند حال‌آنکه فرودگاه همدان که عنوان بین‌المللی را با خود یدک می‌کشد در طول هفته پروازهایش به شمار انگشتان دست هم نمی‌رسد.

نگاهی دقیق‌تر به وضعیت استان همدان در مقوله گردشگری بیانگر این واقعیت است که هنوز مدیریت واحدی در این زمینه وجود ندارد و هر مجموعه‌ساز خود را می‌زند.

بااین‌ روند افزایش گردشگر در همدان دور از ذهن خواهد بود چراکه هر مسافر و گردشگری انتظار دارد در مدت حضورش بهترین خدمات و امکانات را دریافت کند که این امر در سایه تعامل و همکاری ممکن خواهد بود.