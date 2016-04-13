نوبت اول مجمع عمومی کانون پژوهشگران هم به نصاب لازم نرسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نوبت اول مجمع عمومی کانون پژوهشگران خانه موسیقی به منظور برگزاری انتخابات هیات مدیره این کانون که قرار بود روز سه شنبهبیست و چهارم فروردین برگزار شود، همچون انتخابات کانون صدابرداران به حد نصب لازم نرسید و مقرر شد که نوبت دوم انتخابات روز چهاردهم اردیبهشت ماه برگزار شود.

طبق ماده ۳ آیین نامه انتخابات مجمع عمومی خانه موسیقی و کانون های تخصصی، مجمع عمومی در نوبت اول با شرکت نصف به علاوه یک اعضا و در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت پیدا می کند وچنانچه مجمع عمومی در نوبت اول به حدنصاب نرسد، هیات مدیره در همان جلسه موعد برگزاری نوبت دوم را از ۱۵ الی ۳۰ روز بعد تعیین می کند.

نوبت دوم مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره کانون پژوهشگران ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۵ از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در ساختمان شماره ۱ خانه موسیقی واقع در خیابان فاطمی غربی، نرسیده به جمالزاده پلاک ۲۷۰ برگزار می شود.