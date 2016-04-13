فیلم/ آلبوم موسیقی فیلم «بادیگارد» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم موسیقی فیلم «بادیگارد» به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا و آهنگسازی کارن همایونفر از چهارشنبه ۲۵ فروردین ماه توسط نتوسط «نشر و پخش جوان» با همکاری «پیانو هفت» منتشر و راهی بازار موسیقی کشور شد.

موسیقی فیلم سینمایی «بادیگارد» از جمله آثاری بوده که در سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم فجر مورد توجه مخاطبان قرار گرفت و می توان گفت یکی از بهترین آثاری است که کارن همایون فر طی سال های اخیر در حوزه آهنگسازی آثار سینمایی انجام داده است.

همایون فر در پیامی به مناسبت انتشار این آلبوم گفت: «فیلم که خیلی زیبا بود، سعی کردم یک موسیقی زیبا هم بسازم. امیدوارم گوش کنید و لذت ببرید.»

این آهنگساز پیش از این در اظهار نظری درباره ساخت موسیقی فیلم سینمایی «بادیگارد» گفته بود: من سابقه همکاری زیادی با ابراهیم حاتمی کیا داشتم اما در مورد فیلم «بادیگارد» همین نکته بس که در هنگام آهنگسازی آنقدر غرق فیلم بودم که ابراهیم حاتمی کیا به من گفت: «کارن یک ذره از فیلم فاصله بگیر» که من خیلی سعی کردم به حرف او گوش کنم اما این عشق تا آخرین لحظه آهنگسازی حفظ شد و من از ساخت موسیقی این کار بسیار راضی ام. من، حاتمی‌کیا و تدوینگر اولین کسانی بودیم که فیلم را کامل دیدیم و از همان لحظه تبادل افکار و ایده‌هایمان به طرز واقعی و صحیح صورت گرفت. نگارش موسیقی «بادیگارد» چهار ماه طول کشید و ضبط آن به شکل‌های مختلف و در استودیوهای گوناگون به طور دائم با تغییر و تحول همراه بود اما این باعث نشد اختلاف نظری بین ما به وجود بیاید. در نهایت با همفکری، مشورت و تلاش دسته‌جمعی به جایی رسیدیم که مورد قبول حاتمی‌کیا قرار گرفت. درست است که من موسیقی «بادیگارد» را نوشتم اما در واقع ترجمان روح خود اثر در آن وجود دارد.»

«چند حکایت از گلستان سعدی»، «گذشته، حال، استمراری»، «سرانجام»، «دوستت دارم» از جمله آلبوم هایی هستند که تاکنون از کارن همایون فر در بازار موسیقی منتشر شده است.

علاقه مندان برای تهیه آلبوم موسیقی فیلم «بادیگارد» می توانند به مراکز معتبر فروش محصولات فرهنگی و هنری سراسر کشور مراجعه کنند.