  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۲:۱۷

کمیسر اتحادیه اروپا:

احتمال تعلیق روادید اروپا با آمریکا و کانادا

احتمال تعلیق روادید اروپا با آمریکا و کانادا

کمیسر اتحادیه اروپا از احتمال تعلیق روادید با آمریکا و کانادا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،« دیمیتریس اوراموپولوس» کمیسر امورمهاجرت اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: این کمیسیون پیامدهای حقوقی ،سیاسی و اقتصادی تعلیق موقت لغو روادید را برای آمریکا ، کانادا و برونئی آغاز کرده و از پارلمان و شورای اروپا خواسته است تا درباره تصمیمی که باید در این خصوص گرفته شود، اظهارنظر کنند.

قرار است تا 12 ماه ژوئن تصمیم نهایی اعلام شود.

اتحادیه اروپا براساس اصل همبستگی که همه 28 کشور عضو را به هم پیوند داده است تلاش می کند تا کشورهای ثالث در فهرست معافیت روادید که همین معافیت را برای همه اتباع این اتحادیه قائل شوند، قرار گیرند. 

کد مطلب 3597665
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها