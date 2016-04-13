احتمال تعلیق روادید اروپا با آمریکا و کانادا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،« دیمیتریس اوراموپولوس» کمیسر امورمهاجرت اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: این کمیسیون پیامدهای حقوقی ،سیاسی و اقتصادی تعلیق موقت لغو روادید را برای آمریکا ، کانادا و برونئی آغاز کرده و از پارلمان و شورای اروپا خواسته است تا درباره تصمیمی که باید در این خصوص گرفته شود، اظهارنظر کنند.

قرار است تا 12 ماه ژوئن تصمیم نهایی اعلام شود.



اتحادیه اروپا براساس اصل همبستگی که همه 28 کشور عضو را به هم پیوند داده است تلاش می کند تا کشورهای ثالث در فهرست معافیت روادید که همین معافیت را برای همه اتباع این اتحادیه قائل شوند، قرار گیرند.