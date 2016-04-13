  1. استانها
  2. بوشهر
۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۵:۱۷

فرماندار دشتی:

۹۸ درصد روستاهای دشتی از زیرساخت‌های اصلی برخودار هستند

۹۸ درصد روستاهای دشتی از زیرساخت‌های اصلی برخودار هستند

دشتی - فرماندار دشتی گفت: ۹۸ درصد روستاهای دشتی از زیرساخت‌های اصلی برخودار هستند.

به گارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو ظهر چهارشنبه در نشست بررسی طرح‌های عمران روستایی اظهار کرد: در سال ۹۴ علی رغم مشکلات و کمبود اعتبارات قریب بر ۴۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی به عمران روستایی اختصاص داده شده است.

وی افزود: با تزریق این اعتبارات پروژه های خوبی در سطح روستاها اجرا شد که اجرای ۱۰ طرح هادی روستایی و آسفالت رایگان به طول ۱۶ کیلومتر و با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال از مهمترین پروژه‌ها بوده است.

فرماندار دشتی با بیان اینکه ۹۸ درصد روستاهای شهرستان از زیرساخت‌های اصلی برخودار هستند، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه ۳۰ درصد جمعیت شهرستان در روستاها ساکن هستند ولی در راستای نگاه دولت توجه ویژه ای به عمران و آبادی روستاها شده است.

مهرجو بیان کرد: در سال گذشته به لحاظ عدم تخصیص برخی از اعتبارات ولی بنیاد مسکن پروژه‌ها را به سرانجام رساند که همین امر مهم موجب رضایت‌مندی در بین مردم شد.

وی ضمن تبریک فرا رسیدن حلول ماه رجب گفت: تقارن آن با سالروز افتتاح حساب ۱۰۰ امام را که از یادگاری‌های ارزشمند امام راحل است به فال نیک می گیریم.

مهرجو به نقش ارزشمند بنیاد مسکن در عمران و آبادی روستاها نیز اشاره کرد و یادآور شد: در زلزله غم‌بار فرودین ماه سال ۹۲ نقش بنیاد مسکن در بازسازی واحدهای مسکونی برجسته بود که جای تقدیر و تشکر دارد.

کد مطلب 3597874

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها