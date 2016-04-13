امیدواری ژاپن به انعقاد پیمان صلح با روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که روز جمعه به توکیو سفر می کند،‌ در روز سه شنبه اعلام کرد که پیمان صلح روسیه و ژاپن نبایستی به منازعات ارضی [میان دو کشور] تقلیل یابد. فومیو کیشیدا همتای ژاپنی لاوروف نیز اوایل همان روز «موضوع پیمان صلح را موضوعی حول محور مناطق شمالی دانست».

یوشیهید سوگا، دبیر ارشد کابینه ژاپن، در جلسه توجیهی روزانه خود اظهار داشت: «وزیر خارجه روسیه در بیانات خود خاطرنشان کرد که این کشور برای حرکت به سمت [اجرای] مذاکرات و انعقاد یک پیمان صلح آمادگی دارد. نشست وزرای دو کشور روسیه و ژاپن روز پانزدهم [آوریل] و بر مبنای توافقی دوجانبه میان طرفین برگزار می شود. در این نشست، بحث و گفتگوها در خصوص [انعقاد] یک پیمان صلح در سطحی عمیق تر و با هدف دستیابی به توافقی که مورد قبول طرفین باشد، صورت خواهد گرفت».

شایان ذکر است که طبق توافق قبلی رهبران دو کشور، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن، هدف از نشست لاوروف- کیشیدا فراهم سازی زمینه برای انجام مذاکرات در سطوح بالاتر است.

گفتنی است که از زمان جنگ [جهانی دوم] هیچگونه پیمان صلحی میان دو کشور روسیه و ژاپن منعقد نشده است. دلیل این امر،‌ دعاوی است که از سوی ژاپن علیه روسیه و بر سر مالکیت جزایر کوریل اقامه شده است؛ جزایری که دریای اُختسک را از اقیانوس آرام جدا می کنند.