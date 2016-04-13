نگرانی آلمان از تشدید خشونت میان اقلیتهای ترک و کُردتبار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، کشور آلمان در حال حاضر اقامتگاه حدود سه میلیون ترک تبار است که تقریباً از هر چهار نفر آنها یک نفر دارای قومیت کُرد است. این اقلیت کُردتبار در دهه های شصت و هفتاد میلادی برای یافتن کار و در دهه های هشتاد و نود میلادی به عنوان پناهنده به کشور آلمان مهاجرت کرده اند.

مقامات امنیتی آلمان برآورد می کنند که حدود چهارده هزار نفر از این کُردتبارها حامیان فعال حزب کارگران کردستان موسوم به پ ک ک هستند؛ گروهی شبه نظامی که مبارزه مسلحانه اشان علیه دولت ترکیه پس از لغو آتش بس در ماه ژوئیه گذشته افزایش یافته است.

اما درگیری میان ترکها و کردها در خاک آلمان رویدادی جدید نیست. در زمان اوج اختلاف میان آنکارا و پ ک ک در اوایل دهه ۹۰ میلادی،‌ شبه نظامیان کرد علاوه بر یورش به کنسولگری ترکیه در مونیخ، تأسیسات ترکها در سراسر آلمان را به آتش کشیدند. این وقایع سبب شد که دولت آلمان حزب کارگران کردستان (پ ک ک) را در سال ۱۹۹۳ غیرقانونی اعلام کند.

تشدید خشونت میان ترکها و کردها در داخل ترکیه در کنار توافق بحث برانگیز صدراعظم آلمان با آنکارا بر سر پناهجویان، با خطر موج جدیدی از درگیریها در خاک آلمان همراه است.

یک دیپلمات ارشد آلمانی که نخواست نامش فاش شود، گفت:‌ «هنگامی که یک جنگ داخلی تمام عیار در آنجا [ترکیه] در جریان است، خطر انتقال مستقیم آن به شهرهای آلمان نیز وجود دارد. از طرف دیگر، ما با توافق مرکل با ترکیه بر سر پناهجویان روبرو هستیم که مدیریت این روند را دشوارتر می سازد».