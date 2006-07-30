70 درصد خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد نيازمند مسكن هستند

سعيد ستاري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: كميته امداد براي تامين مسكن و بهسازي منازل مسكوني روستايي مددجويان و خانواده هاي تحت پوشش با همكاري بنياد مسكن اقداماتي انجام داده و بر همين اساس تا پايان سال 600 خانواده داراي مسكن مي شوند.
وي خاطر نشان كرد: به منظور تامين مسكن خانواده هاي تحت پوشش به هرخانواده روستايي 6 ميليون تومان وام پرداخت مي شود .
مديركل كميته امداد استان تهران تاكيد كرد: همچنين با مساعدت خيرين 550 واحد مسكوني در تهران و قرچك ورامين نيز براي نيازمندان تحت پوشش احداث مي شود.
ستاري گفت: در قالب تامين وديعه مسكن به 3 هزار خانوار تا سقف 3 ميليون تومان وديعه مسكن اختصاص پيدا مي كند.
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