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۸ مرداد ۱۳۸۵، ۱۳:۲۰

/ در استان تهران /

70 درصد خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد نيازمند مسكن هستند

مديركل كميته امداد استان تهران گفت: هم اكنون حدود 70 درصد خانواده هاي تحت پوشش اين نهاد در استان ، نيازمند مسكن و همچنين بهسازي و تامين وديعه مسكن هستند.

سعيد ستاري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: كميته امداد براي تامين مسكن و بهسازي منازل مسكوني روستايي مددجويان و خانواده هاي تحت پوشش با همكاري بنياد مسكن اقداماتي انجام داده و بر همين اساس تا پايان سال 600 خانواده داراي مسكن مي شوند.

وي خاطر نشان كرد: به منظور تامين مسكن خانواده هاي تحت پوشش به هرخانواده روستايي 6 ميليون تومان وام پرداخت مي شود .

مديركل كميته امداد استان تهران تاكيد كرد: همچنين با مساعدت خيرين 550 واحد مسكوني در تهران و قرچك ورامين نيز براي نيازمندان تحت پوشش احداث مي شود.

ستاري گفت: در قالب تامين وديعه مسكن به 3 هزار خانوار تا سقف 3 ميليون تومان وديعه مسكن اختصاص پيدا مي كند.

کد مطلب 359973

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