مسابقات بین المللی قرآن نیازمند پوشش حداکثری رسانه ای است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی حسینی، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف در این نشست با اشاره به اینکه بهره وری مناسب از مسابقات قرآن صورت نمی گیرد، اظهارداشت: در فضای هنری و ورزشی، جشنواره ها و مسابقات مختلف ورزشی با حداکثر پوشش رسانه ای و گستردگی برگزار می شود اما مسابقات قرآن از چنین پوششی برخوردار نیست.

وی با بیان اینکه اگر فاجعه منا در کمال تاسف رخ نمی داد، نفرات برتر مسابقات قرآنی در سطح جامعه رخ نمی نمودند، افزود: دلیل این پوشش کم رسانه ای عدم وجود دستورالعملی کلی در زمینه اطلاع رسانی مسابقات قرآن در رسانه ملی است که به مسابقات نمی پردازند و مستند های مسابقات نیز با اقبال مواجه نمی شود.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به اینکه در برگزاری مسابقات قرآن نیز باید جذابیت هایی ایجاد شود تا مورد اقبال رسانه ها و بینندگان قرار گیرد، گفت: امروز متاسفانه حتی اعضای جامعه قرآنی کشور هم شاید تمام مسابقات بین المللی قرآن را که بصورت زنده از سیمای قرآن پخش می شود، دنبال نکنند.

دبیر سی و سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم اضافه کرد: مقام معظم رهبری معتقدند مسابقات قرآن می تواند جوانان را به انس با قرآن و پژوهش در این کتاب الهی ترغیب کند و هرساله در دیدار با شرکت کنندگان در این مسابقات بر این نکات تاکید دارند.

وی با اشاره به اینکه نظام تبلیغ و ترویج مسابقات قرآن در کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد عالی مسابقات در حال تدوین است، خاطرنشان کرد: جلسات ستاد عالی بصورت ماهانه و جلسات کمیته های زیرمجموعه آن به صورت هر دو هفته یکبار در حال برگزاری است و طرح های خوبی نیز در حال تهیه و تدوین است.

داوران مسابقات در هر دوره تغییر کنند

استاد محمد حسین سبزعلی، در این نشست با اشاره به اینکه برای انتخاب قاریان کشورهای مختلف جهت حضور در مسابقات بین المللی قرآن ، افرادی را به این کشورها اعزام کنید، تصریح کرد: برای قاریان مختلفی که در مسابقات استانی، کشوری و بین المللی شرکت می کنند ، یک مربی انتخاب کنید و در تمام رده های سنی از شکوفه ها و بالاتر ، همراه نفرات برتر از مربی آنها نیز تقدیر شود.

وی با اشاره به اینکه سازمان اوقاف برای قاریان بین المللی و خواهران مستعد قرآنی دوره های آموزشی برگزار کند، افزود : اعضای هیات داوران مسابقات بین المللی قرآن را در هر دوره تغییر دهید.

رای مردم در انتخاب نفرات برتر مسابقات قرآن دخیل شود

استاد مجيد زكي لو نیز در این نشست با اشاره به اینکه خوشبختانه شاهد تاثیر گزارش های نظارتی دوره های گذشته مسابقات در برنامه ریزی های این دوره هستیم ، افزود : این نشان دهنده آن است که برگزاری و نتایج این نشست های هم اندیشی در تصمیم گیری ها تاثیرگذار است.

وی ادامه داد : سازمان اوقاف به درستی در برگزاری مسابقات بین المللی قرآن به جهت وجه بین المللی به دنیال حضور حداکثری متسابقان و کشورهاست اما باید قبول کرد که برخی از شرکت کننده ها از کیفیت بالایی برخوردار نیستند و می توان همانند رقابت های حفظ برای رقابت های رشته قرائت نیز رقابتی در خارج از صحن مسابقات برگزار کرد و افرادی که از توانایی بالاتری برخوردار هستند در صحن اصلی به تلاوت بپردازند تا سطح کیفی مسابقات بالا باشد.

زکی لو با اشاره به اینکه مسابقات و برنامه های تلویزیونی که مورد استقبال مردم هستند، ارزشی برای رای مردم قائلند، گفت: در مسابقات بین المللی قرآن هیچ سبدی برای رای مردم قائل نیستیم و باید مردم را در انتخاب نفرات برتر دخیل کنیم.

اختصاص جایزه اخلاق به قاری اخلاق مدار مسابقات

استاد محمد عباسی، نیز در این نشست با اشاره به اینکه برای ترویج اخلاق قرآنی در مسابقات همانند مسابقات ورزشی جایزه اخلاق برای قاری اخلاق مدار مسابقات اختصاص یابد، گفت: این مهم موجب می شود تا قاریان ترغیب شوند علاوه بر برخورداری از نکات و امتیازهای قرائت ، اخلاق قرآنی را نیز کسب کنند.

پاسخ به شبهات دینی و مذهبی در حاشیه مسابقات

استاد حسین اخوان اقدم نیز در این نشست گفت: آموزش های جانبی که در حاشیه مسابقات قرآن به بازدیدکنندگان ارائه می شود، باید تاثیر گذار باشد و می توان در این مدت به شبهات دینی و مذهبی مردم پاسخ داد و به آنان مشاوره هایی ارائه کرد.

مسابقات قرآن در رده های استانی و کشوری به صورت تیمی برگزار شود

استاد علی‌اکبر حنیفی نیز در این هم اندیشی با بیان اینکه شرکت کنندگان در مسابقات قرآنی در رده استان و کشور به صورت یک تیم شرکت کنند، تصریح کرد: حضور شرکت کنندگان بصورت تیمی در این مسابقات موجب رشد و تربیت شرکت کنندگان یک استان در تمامی رشته ها می شود و باید برای این تیم ها یک سرپرست و مربی نیز انتخاب کرد.

سطح جوایز در مسابقات استانی و کشوری افزایش یابد

استاد علی‌اکبر ملکشاهی هم در این نشست گفت: کیفیت مسابقات قرآن در سطوح مختلف روز به روز در حال پیشرفت و افزایش است که نشان می دهد مجموعه قرآنی سازمان اوقاف به پیشنهادها و نظرات کارشناسان توجه دارد.

وی اضافه کرد: سطح جوایز در مسابقات قرآن استانی و کشوری افزایش یابد تا موجب انگیزه و رغبت بیشترشرکت کنندگان شود.