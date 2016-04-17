هنر دینی چراغ روشنی برای بصیرت افزایی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه هفته هنر انقلاب اسلامی ظهر یکشنبه با حضور علیرضا کمری مسئول واحد پژوهش مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگ و ادبیات پایداری حوزه هنری، مرتضی گودرزی دیباج مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، ایوب رحیمی معاون سیاسی امنیتی، محسن قاسمی مدیرکل امور اجتماعی استانداری، علی هوشمندی مدیرحوزه هنری استان و جمعی از هنرمندان در سالن استانداری قزوین برگزار شد.

مرتضی گودرزی دیباج تصریح کرد: هنر و ادبیات انقلاب اسلامی با گذشت ۳۷ سال از عمر انقلاب به عنوان یک مکتب جاری باید در دانشگاههای کشور تدریس شود زیرا برای شکل گیری هنری ماندگار نیازمند تحول اجتماعی هستیم.

مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری گفت: چرخه هنر انقلاب از زمان مشروطه در فضای تاریک و سیاه با کاریکاتور آغاز شد و در دوران انقلاب هنر اعتراض شکل گرفت و دردوره جنگ تحمیلی نیز درحرکتی خودجوش و بدون اتکابه سیستم قدرت شکل می گیرد که آثار ارزشمندی را خلق می کند.

گودرزی دیباج اظهارداشت:هنر انقلاب مجموعه ای معطوف به فعالیت های دینی است که بانگاه مردمی، انسانی و دینی شکل گرفته و با باورهای مختلف تلاش شده به آثاری ماندگار تبدیل شود.

وی اضافه کرد:هنر انقلاب برای اولین بار در تاریخ توانسته هنر، هنرمند و اثر را میان جامعه کشانده و به عنوان یک عملیات اعتقادی از آن استفاده کند و بدون سفارش پذیری تاثیرگذار باشد.

مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری یادآورشد: با همه ارزشهای هنر انقلابی متاسفانه هنوز نتوانسته ایم زوایای مختلف این هنر را به مردم و جوانان بازگو کنیم تا آیندگان با شخصیت های هنرمندی چون شهید آوینی آشنا شده و از آنها الگو بگیرند.

گودرزی دیباج یادآورشد: هنر مکتبی و دینی مانند چراغ روشنی است که جامعه همواره به آن نیاز دارد و می تواند نقاط ضعف و قوت را منعکس کرده و برای رفع آن کمک کند.

وی اظهارداشت: در عصر کنونی نیز جنگ با روشهای دیگری چون نبرد نرم ادامه دارد تا جوانان و بنیانهای ارزشی ما را دچار آسیب و خدشه کنند لذا هنر انقلابی رسالت سنگینی دارد تا در مسیر بصریت افزایی و مقابله با تهدیدات دشمن موثر عمل کند.

گودرزی دیباج تصریح کرد: ادراک تاریخی اگر وارد هنر شود و هنرمند متعهد نسبت به آن احساس مسئولیت کند می تواند آثار ماندگاری خلق کند و در شرایط کنونی توصیه می شود هنرمند به جای رفتن به طبیعت و به تصویر کشیدن زیبایی های طبیعی به دردهای اجتماعی اهمیت دهد و آن را منعکس کند.

وی افزود: حضور بیش از ۱۴۰ شبکه فارسی زبان در خانواده ها بزرگترین جنگی است که از سوی دشمنان راه افتاده تا کیان خانواده ها متلاشی شود که در این راستا هنرمندان متعهد باید احساس مسئولیت کرده و با آگاهی و تعهد وارد عرصه شوند تا این نقشه ها خنثی شود.

در این مراسم از تابلوی نقاشی گل و مرغ با تصویر شهید آوینی که توسط هنرمند قزوینی هاشم حسینی خلق شده است رونمایی شد.