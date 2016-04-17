به گزارش خبرنگار مهر، اداره هواشناسی کشاورزی به کشاورزان کشور توصیه‌هایی را برای روزهای سی‌ام و سی و یکم فروردین‌ماه و یکم، دوم، سوم و چهارم اردیبهشت‌ماه به شرح ذیل ارائه کرد. ‌

استان های آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل و زنجان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز دوشنبه به دلیل وزش باد و بارش پراکنده باران و در روز جمعه در استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی به دلیل بارش پراکنده

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

پایش بیماری های قارچی در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی و رطوبت نسبی

توقف آبیاری باغات و مزارع جهت جلوگیری از ریزش گل ها

مبارزه با علف های هرز در باغات انگور با استفاده از سموم شیمیایی یا مبارزه مکانیکی پس از کاهش رطوبت خاک

تغذیه بهینه باغات میوه تا اواخر فروردین ماه

بیل کاری پای درختان و حذف علف های هرز از سطح باغات پس از کاهش رطوبت خاک

مبارزه با انواع بیماری های درختان میوه هسته دار پس از ریزش گل و در ساعات ابتدایی روز

كاربرد عناصر ميكرو(ريز مغذي) و تركيبات پتاسه به منظور بالا بردن مقاومت گياه به سرما در باغات و مزارع

انجام عمليات زه كشي در مزارع پايين دست كه در آن نزولات اخير جمع گرديده

مبارزه با علف های هرز و ادامه هرس در باغات انگور پس از گاورو شدن باغات

زراعی:

بازدید از مزارع با توجه به افزایش رطوبت هوای ناشی از بارش ها و احتمال شیوع بیماری زنگ گندم

پایش بیماری های قارچی در مزارع با توجه به نوسانات دمایی و افزایش رطوبت نسبی ناشی از بارش ها

بازدید از مزارع گندم جهت تعیین زمان ریزش سن های مادر و مبارزه با علفهای هرز پس از گاورو شدن مزارع

مبارزه با علفهای هرز مزارع گندم وجو پس از گاورو شدن مزارع

مصرف کود سرک (اوره) در زراعت های گندم، جو و کلزا

پخش کود دامی پوسیده در اراضی آیش آبی و دیم پس از گاورو شدن مزارع

ادامه عملیات کاشت زراعت های بهاره چغندرقند، پیاز، سیب زمینی پس از گاورو شدن مزارع

مبارزه با شته در مزارع کلزا

مبارزه با سر خرطومی یونجه در مناطق سردسیر پس از گاورو شدن مزارع

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

احتیاط در کوچ توسط عشایر کوچ رو به دلیل وقوع بارش های رگباری

رعایت مسایل بهداشتی در دامداری های صنعتی و سنتی برای جلوگیری از شیوع بیماری تب برفکی

زنبور داری:

محافظت از کندوها در برابر نوسانات دمایی وزش باد و بارش های رگیاری

استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز دوشنبه و سه شنبه در استان های لرستان و همدان و در روز های دوشنبه و جمعه در استان کردستان و در روز دوشنبه در اسنان چهار محال و بختیاری

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

پایش بیماری های قارچی در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی و رطوبت نسبی

خودداری از شخم کف باغات تا گاورو شدن زمین

مبارزه با بیماری لکه سیاه سیب بعد از ریزش برگ ها پس از گاورو شدن خاک باغات

مبازه با بیماری شانکر سیتوسپورای درختان میوه بعد از ریزش برگ ها پس از گاورو شدن خاک باغات

مبارزه با بیماری آتشک درختان میوه دانه دار(به وگلابی) در هنگام شکوفه در سه مرحله اول، وسط و آخر گلدهی پس از گاورو شدن خاک باغات

مبارزه با بیماری غربالی درختان میوه هسته دار بعد از ریزش گلبرگ ها پس از گاورو شدن خاک باغات

مبارزه با علف های هرز خزانه های احداث شده نشا گوجه فرنگی و بادمجان پس از گاورو شدن خاک مزرعه

كاربرد عناصر ميكرو(ريز مغذي) و تركيبات پتاسه به منظور بالا بردن مقاومت گياه به سرما در باغات و مزارع

تهویه انبار و سورتینگ غده های سیب زمینی توسط انبارداران

زراعی:

مبارزه با علفهای هرز و آفت سن گندم پس از گاورو شدن خاک مزرعه

بازدید از مزارع با توجه به افزایش رطوبت هوای ناشی از بارش ها و احتمال شیوع بیماری زنگ گندم

پایش بیماری های قارچی در مزارع با توجه به نوسانات دمایی و افزایش رطوبت نسبی ناشی از بارش ها

انجام عمليات زه كشي در مزارع پايين دست كه در آن نزولات اخير جمع گرديده

مبارزه با شته ها و نيز سوسك هاي گرده خوار در مزارع كلزا و مبارزه با شته باغات پس از پايان دوره گلدهي

کنترل علف های هرز مزارع نخود پاییزه و انتظاری با نظر و مشاوره کارشناسان مراکز خدمات

کودپاشی با کود نیتراته در مزارع کلزائی که هنوز به گل نرفته اند

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

محافظت از کندوها در برابر نوسانات دمایی وزش باد و بارش های رگیاری

استان های گیلان و مازندران:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز دوشنبه در استان گیلان و در روز های دوشنبه و سه شنبه در استان مازندران به دلیل بارندگی

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

پایش بیماری های قارچی در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی و رطوبت نسبی

كاربرد عناصر ميكرو(ريز مغذي) و تركيبات پتاسه به منظور بالا بردن مقاومت گياه به سرما در باغات و مزارع

کاشت و نشا سبزیجات و صیفی جات

انجام عمليات زه كشي در مزارع پايين دست كه در آن نزولات اخير جمع گرديده

آغاز کوددهی ریشه‌ای با عناصر ازت، فسفر، پتاس و در خاک های آهکی و قلیایی، کلات آهن به همراه هیرمکس متناسب با نیاز درختان مرکبات

تغذیه برگی درختان مرکبات با اسیدهای آمینه و عناصر میکرو و ماکرو

سم پاشی علیه آفت پسیل زیتون پس از گاورو شدن خاک باغات

انجام عمل پیوند در درختان زیتون با اولویت ارقام روغنی در منطقه رودبار پس از گاورو شدن خاک باغات

مبارزه با راب و حلزون با استفاده از روش­های مکانیکی، از بین بردن پناهگاه هاو پاشیدن طعمه مسموم

کنترل شیمیایی باغات هسته‌دار، دانه‌دار و مرکبات جهت مبارزه علیه شته، بیماری‌ها و آفات با نظر کارشناس پس از گاورو شدن خاک باغات

نوغان داری:

سوزاندن و محو ضایعات سال گذشته و آهک پاشی تلمبارها و همچنین ضد عفونی ابزار آلات پرورش کرم ابریشم

وجین علف های هرز بین درختان توت با توجه به کاهش ابرناکی از روز سه شنبه تا پایان هفته

زارعی:

بازدید از مزارع گندم جهت تعیین زمان ریزش سن ها

کنترل شیمیایی مزارع گندم جهت مبارزه با بیماری‌های زنگ زرد و سفیدک ها

کنترل شیمیایی علف های هرز قبل از کاشت در مزارع پنبه، سویا و ذرت

کود پاشی سرک مزارع گندم­و جو

اطلاع رسانی به مراکز خدمات جهاد کشاورزی در صورت مشاهده دسته جات پوره های ملخ

آماده‌سازی و آب تخت اراضی شالیزاری

زنبورداری:

محافظت از کندوها در برابر نوسانات دمایی وزش باد و نوسانات دمایی

دام و طیور:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

آهک پاشی در مبادی ورودی آغل گوسفند داری

شیلات :

تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی‌های سردآبی

ضرور ضد عفونی استخرها با آب نمک توسط آبزی پروران محترم قبل از رها سازی بچه ماهی ها

منابع طبیعی:

رعایت حریم رودخانه در مناطق مخاطره آمیز

استان گلستان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

پایش بیماری های قارچی در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی و رطوبت نسبی

خودداری از شخم کف باغات تا گاورو شدن زمین

انجام عمليات زه كشي در مزارع پايين دست كه در آن نزولات اخير جمع گرديده

کنترل بیماری های قارچی در باغات میوه هسته دار با استفاده از قارچ کش های توصیه شده پس از گاورو شدن خاک باغات

كاربرد عناصر ميكرو(ريز مغذي) و تركيبات پتاسه به منظور بالا بردن مقاومت گياه به سرما در باغات و مزارع

زراعی:

بازدید از مزارع گندم جهت تعیین زمان ریزش سن ها

بازدید از مزارع با توجه به افزایش رطوبت هوای ناشی از بارش ها و احتمال شیوع بیماری زنگ گندم

پایش بیماری های قارچی در مزارع با توجه به نوسانات دمایی و افزایش رطوبت نسبی ناشی از بارش ها

آماده سازی بستر و کشت ذرت علوفه ای، ذرت دانه ای و یونجه پس از گاورو شدن خاک مزارع

انتقال نشاء گوجه فرنگی و محصولات جالیزی به مزرعه اصلی قبل از شروع ساعات گرم روز پس از گاورو شدن خاک مزارع

سم پاشی مزارع گندم که در مرحله شروع گلدهی می باشند با قارچ کش های توصیه شده جهت کنترل بیماری فوزاریوم خوشه پس از گاورو شدن خاک مزارع

مبارزه شیمیایی در صورت مشاهده بیماری های قارچی(لکه قهوه ای و سفیدک پودری) در مزارع جو پس از گاورو شدن خاک مزارع

مبارزه شیمیایی جهت کنترل بیماریهای قارچی لکه شکلاتی و برق زدگی مزارع باقلا با سموم توصیه شده پس از گاورو شدن خاک مزارع

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

محافظت از کندوها در برابر نوسانات دمایی و وزش باد

استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز های دوشنبه و سه شنبه در استان های تهران، البرز، قم، مرکزی و شمال سمنان و در روز دوشنبه در استان قزوین به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

پایش بیماری های قارچی در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی و رطوبت نسبی

خودداری از شخم کف باغات تا گاورو شدن زمین

استفاده از قیم برای نهال های تازه کشت شده با توجه به وزش باد

باغداران گردو با پرکردن سوراخ های کرم خراط روی تنه و شاخه های اصلی درختان گردو با خمیر گل رس تا نیمه اردیبهشت جهت جلوگیری از تکثیر و طغیان کرم خراط یا لارو پروانه فری

كاربرد عناصر ميكرو(ريز مغذي) و تركيبات پتاسه به منظور بالا بردن مقاومت گياه به سرما در باغات و مزارع

نصب تله های رنگی جهت مبارزه با آفت سوسک های گرده خوار خصوصا در باغات گیلاس در مناطق سردسیر

انجام تمهیدات لازم جهت جلوگیری ازخسارت سرمازدگی در باغات مناطق کوهستانی با توجه به دماهای نزدیک به صفر در ساعات پایانی شب

زراعی:

مبارزه با آفت سن غلات در ساعات اولیه صبح به علت هوا پایداری هوا

بازدید از مزارع با توجه به افزایش رطوبت هوای ناشی از بارش ها و احتمال شیوع بیماری زنگ گندم

پایش بیماری های قارچی در مزارع با توجه به نوسانات دمایی و افزایش رطوبت نسبی ناشی از بارش ها

کود پاشی سرک مزارع گندم­و جو

آماده سازی اراضی جهت کشت بهاره همچون چغندر قند، پیاز و سبزی و صیفی جات پس از گاورو شدن خاک مزارع

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

محافظت از کندوها در برابر نوسانات دمایی و وزش باد

استان های اصفهان و یزد :

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز های دوشنبه و سه شنبه در استان اصفهان به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روزهای دوشنبه و سه شنبه در استان یزد به دلیل وزش باد

انجام تمهیدات لازم جهت جلوگیری ازخسارت به گلخانه ها با توجه به وزش باد شدید در مناطق مرکزی و شمالی استان اصفهان و تمامی مناطق استان یزد

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

خودداری از شخم کف باغات تا گاورو شدن زمین

پایش بیماری های قارچی در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی و رطوبت نسبی

کنترل و مراقبت از دمای گلخانه، تهویه گلخانه در اواخر شب به منظور جلوگیری از بروز و شیوع بیماری های قارچی بخصوص سرخک در گلخانه

سم پاشی با یکی از سموم فسفره و تکرار آن ۱۰ تا ۱۲ روز بعد جهت جلوگیری از خسارت کرم خوردگی میوه های سیب، به، گلابی، آلو، هلو، زردآلو و آلوچه بعد از تشکیل میوه و زمانی که میوه ها به بزرگی نخود رسیده اند

سم پاشی با یکی از سموم فسفره و تکرار آن ۱۰ تا ۱۲ روز بعد برای کنترل زنبور مغزخوار بادام و بعد از ریزش گلبرگ ها

انجام تمهیدات لازم جهت جلوگیری ازخسارت سرمازدگی در باغات مناطق کوهستانی با توجه به دماهای نزدیک به صفر در ساعات پایانی شب

باغداران گردو با پرکردن سوراخ های کرم خراط روی تنه و شاخه های اصلی درختان گردو با خمیر گل رس تا نیمه اردیبهشت جهت جلوگیری از تکثیر و طغیان کرم خراط یا لارو پروانه فری

سم پاشی با یکی از سموم فسفره جهت کنترل آفت های برگ خوار درختان میوه مثل لیسه و لارو پروانه رگبال سیاه بعد از ریزش گلبرگ ها

تمهیدات لازم جهت جلوگیری از سرمازدگی درمناطق غرب استان اصفهان با توجه به کاهش دما و احتمال سرمازدگی درختان میوه

زراعی:

بازدید از مزارع گندم جهت تعیین زمان ریزش سن ها

بازدید از مزارع با توجه به افزایش رطوبت هوای ناشی از بارش ها و احتمال شیوع بیماری زنگ گندم

پایش بیماری های قارچی در مزارع با توجه به نوسانات دمایی و افزایش رطوبت نسبی ناشی از بارش ها

کود پاشی سرک مزارع گندم­و جو

مصرف کود سرک در مزارع غلات

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

خودداری از حرکت دام در مسیل ها و رودخانه های فصلی با توجه به احتمال بارش های رگباری وجاری شدن رواناب

خودداری از چراي گوسفندها با توجه به وزش باد شديد

زنبور داری:

محافظت از کندوها در برابر نوسانات دمایی و وزش باد

منابع طبیعی:

خودداری از ورود دام به مراتع مناطق ییلاقی با توجه به آغاز اولیه رویش مراتع

استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز های دوشنبه و سه شنبه در استان خراسان رضوی و از روز دوشنبه تا چهارشنبه در استان خراسان شمالی به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها به دلیل کاهش دما

پایش بیماری های قارچی در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی و رطوبت نسبی

خودداری از شخم کف باغات تا گاورو شدن زمین

لایروبی انهار و زهکش ها

مبارزه با علف هاي هرز و بیماری های قارچی پس از گاورو شدن خاک مزارع

انجام عمليات زه كشي در مزارع پايين دست كه در آن نزولات اخير جمع گرديده

انجام تمهیدات لازم جهت جلوگیری ازخسارت سرمازدگی در باغات مناطق کوهستانی با توجه به دماهای نزدیک به صفر در ساعات پایانی شب

زراعی:

اقدامات لازم جهت كشت محصولات بهاره پس از گاورو شدن خاک مزارع

بازدید از مزارع گندم جهت تعیین زمان ریزش سن ها

بازدید از مزارع با توجه به افزایش رطوبت هوای ناشی از بارش ها و احتمال شیوع بیماری زنگ گندم

پایش بیماری های قارچی در مزارع با توجه به نوسانات دمایی و افزایش رطوبت نسبی ناشی از بارش ها

آماده سازي و كشت خزانه جهت كشت گياهان دارای نشا پس از گاورو شدن خاک مزارع

مراجعه به مراكز خدمات جهاد كشاورزي در صورت مشاهده سن و ملخ

تعجيل دركشت حبوبات پس از گاورو شدن خاک مزارع

مبارزه با شته و سرخرطومي در مزارع كلزا

نوغان داری:

تهيه تخم نوقان جهت پرورش كرم ابريشم

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل کاهش دما

محافظت از پوشش سقف دامداري هاي نيمه باز با سقف ايرانيت و ورق گالوانيزه با توجه به احتمال وزش باد شديد

خودداری از چراي گوسفندها با توجه به وزش باد شديد

زنبورداری:

محافظت از کندوها در برابر نوسانات دمایی و وزش باد

انتقال کندوهای زنبور عسل از محل هاي مرطوبت و آبگرفته به مناطق مناسب

استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز دوشنبه در استان های کرمان و سیستان و بلوچستان به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روز سه شنبه در استان کرمان و از روز دوشنبه تا چهارشنبه در استان خراسان جنوبی به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

پایش بیماری های قارچی در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی و رطوبت نسبی

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

خودداری از شخم کف باغات تا گاورو شدن زمین

سمبه زنی و هرس شاخه های آلوده جهت مبارزه با آفت کرم خراط

استاده از قیم در نهال های تازه غرس شده با توجه به وزش باد

تمهیدات لازم با مشورت کارشناسان کشاورزی جهت مقابله با سرمازدگی

انتقال نهال های گلدانی پسته به باغ

مشاوره با کارشناسان حفظ نباتات با توجه به شرایط جوی و احتمال طغیان آفت پسیل مرکبات در مناطق کانونی واقع در شهرهای جنوبی کرمان

زراعی:

بازدید از مزارع گندم جهت تعیین زمان ریزش سن ها

بازدید از مزارع با توجه به افزایش رطوبت هوای ناشی از بارش ها و احتمال شیوع بیماری زنگ گندم

پایش بیماری های قارچی در مزارع با توجه به نوسانات دمایی و افزایش رطوبت نسبی ناشی از بارش ها

مبارزه با علف هرز و بیماریهای قارچی مانند قارچ فوزاریوم در مزارع پس از گاورو شدن خاک مزارع

برداشت به موقع کلزا در مناطق گرمسیری جهت کاهش ضایعات ریزش

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

محافظت از کندوها در برابر نوسانات دمایی و وزش باد

انتقال کندوهای زنبور عسل به باغات

استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان بوشهر در روز های دوشنبه و سه شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان هرمزگان در روز دوشنبه به دلیل وزش باد و در استان فارس از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل وزش باد

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

پایش بیماری های قارچی در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی و رطوبت نسبی

خودداری از شخم کف باغات تا گاورو شدن زمین

زراعی:

بازدید از مزارع با توجه به افزایش رطوبت هوای ناشی از بارش ها و احتمال شیوع بیماری زنگ گندم و آفت سن

پایش بیماری های قارچی در مزارع با توجه به نوسانات دمایی و افزایش رطوبت نسبی ناشی از بارش ها

کود پاشی سرک مزارع گندم­و جو

استفاده از کودهای حاوی منگنز، آهن و روی همراه با کودهای سرک در مزارع گندم پس از گاورو شدن مزارع

مبارزه با علف هرز مزارع گندم، جو، کلزا پس از گاورو شدن مزارع

دام داری و مرغداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

محافظت از کندوها در برابر نوسانات دمایی و وزش باد

شیلات:

خودداری از انجام عملیات صید و صیادی در روز دو شنبه در استان هرمزگان به دلیل مواج بودن دریا

استان های ایلام و خوزستان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی از روز دوشنبه تا جمعه در استان خوزستان و از روز سه شنبه تا جمعه در استان ایلام به دلیل وزش باد

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

پایش بیماری های قارچی در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی و رطوبت نسبی

استاده از قیم در نهال های تازه غرس شده با توجه به وزش باد

مبارزه با سفیدک پودری در باغات انگور در استان ایلام

برسی محصولات جالیزی از نظر مقابله با بیماری سفیدک داخلی و آلترناریا

خودداری از شخم کف باغات تا گاورو شدن زمین

انجام عمليات زه كشي در مزارع پايين دست كه در آن نزولات اخير جمع گرديده

محلول پاشی و سم پاشی صیفی جات

زراعی:

پایش بیماری های قارچی در مزارع با توجه به نوسانات دمایی و افزایش رطوبت نسبی ناشی از بارش ها

استفاده از زنبور پارازیتوئید براكون جهت مبارزه با کرم ذزت بهاره

انجام عملیات سله شکنی، کودپاشی و محلول پاشی مزارع ذرت بهاره پس از گاورو شدن مزرعه

مبارزه با علفهای هرز در مزارع غلات پس از گاورو شدن مزرعه

مبارزه با سن در مزارع شمالی استان ایلام پس از گاورو شدن مزرعه

مبارزه با زنگ گندم پس از گاورو شدن مزرعه

برداشت محصول کلزا، گندم و جو در مناطق گرمسیری استان ایلام

وجین و آبیاری مزارع چغندر در استان خوزستان پس از گاورو شدن مزرعه

دام داری و مرغداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

محافظت از کندوها در برابر نوسانات دمایی و وزش باد