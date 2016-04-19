۵ میلیون دانش آموز در کشور عضو بسیج هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی صابر ماهانی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار مسئولان بسیج دانش آموزی سراسر کشور با نماینده ولی فقیه در فارس گفت:در سال تحصیلی جاری تعداد ۶۰۰ هزار نفر از دانش آموزان سراسر کشور در قالب اردوهای راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب و غرب اعزام و با فرهنگ دوران دفاع مقدس آشنا شدند.

وی ادامه داد: در عرصه اردوهای جهادی و سازندگی نیز گروه هایی متشکل از دانش آموزان در کشور تشکیل و به مناطق محروم خدمات رسانی می کنند و همچنین در عرصه دفاعی نیز درس آمادگی دفاع پایه نهم و دهم دانش آموزان مورد توجه ویژه قرار دارد.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی کشور ادامه داد: در عرصه اخلاقی نیز در حال حاضر ۵۱ حلقه صالحین در مدارس سراسر کشور فعال است که این اقدام ارزشمند تاثیر بسزایی در عرصه اخلاقی و تربیتی دانش آموزان دارد.

صابرماهانی در خصوص عضویت دانش اموزان در بسیج نیز یادآور شد:پنج میلیون نفر دانش آموز در کشور عضو بسیج دانش آموزی هستند.

وی ادامه داد: رویکرد و راهبرد اصلی ما در بسیج دانش آموزی، دانش آموز محوری با رویکرد تربیتی است که در این زمینه فرمایش های رهبر معظم انقلاب چراغ راه ما برای تحقق این مهم است.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی کشور ادامه داد: نگاه ما در بخش علمی پوشش موثر از دانش آموزان با توان علمی بالا برای حضور در کرسی های هیات های علمی در دانشگاه ها و در عرصه فرهنگی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و برگزاری یادواره شهدا و معرفی شهدا به عنوان الگوهای کامل به دانش آموزان و برگزاری اردوهای راهیان نور و بازدید دانش آموزان از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس است.

