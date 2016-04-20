امتیازات باشگاه هواداران جشنواره جهانی فیلم فجر برای اعضا

به گزارش خبرگزاری مهر، شادمهر راستین مدیر باشگاه هواداران جشنواره جهانی فیلم فجر گفت: باشگاه با ارسال کد به هواداران برای رزرو و خرید آنلاین بلیت های جشنواره آغاز به کار کرد. مراحل ثبت نام و ارسال کدها به بیش از هشت هزار نفر عضو انجام شده و از امروز اول اردیبهشت ماه در پردیس چارسو و در طبقه چهارم، غرفه باشگاه آماده است تا کارت های عضویت را به اعضا بدهد.

وی ادامه داد: اعضای باشگاه برای ورود به کاخ جشنواره باید کارت عضویت داشته باشند، برای رزرو بلیت هر سانس از برنامه های جشنواره، ارسال کد شش رقمی عضویت که از طریق ایمیل به آنها ارسال شده، الزامی است.

راستین گفت: اعضای باشگاه امکان استفاده از کارگاه‌های فیلمنامه نویسی و صدا را هم دارند. با راه اندازی غرفه در پردیس چارسو، اعضای باشگاه که هنوز ثبت نام نکرده‌اند، می توانند امروز مراحل ثبت نام، دریافت کد و رزرو بلیت را انجام دهند. بلیت برای اعضای باشگاه هواداران با ۷۰ درصد تخفیف در سایت سینما تیکت قابل خریداری است.

سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر از اول تا ششم اردیبهشت ماه در پردیس چارسو برگزار می شود.