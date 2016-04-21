افزایش آمار کشته شدگان انفجار مکزیک به ۱۳ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، وقوع انفجاری بزرگ در یکی از تاسیسات وابسته به «پمکس» شرکت نفت دولتی مکزیک، به کشته شدن ۱۳ نفر و زخمی شدن ۱۳۶ نفر دیگر منجر شد.

این انفجار در تاسیسات نفتی شهر «کواتزاکوال کاس» از توابع استان «وراکروس» در جنوب شرق کشور رخ داد. تا به این لحظه صدها نفر از مردم ساکن در نزدیکی محل انفجار منازل خود را ترک کرده و مدارس نیز تعطیل شده اند.

دلیل انفجار هنوز مشخص نیست. در عین حال گفته می شود که شرکت نفتی پمکس در سال های اخیر شاهد وقوع چندین انفجار بوده است.

انفجار اخیر در ساعت ۱۵:۱۵ دقیقه به وقت محلی اتفاق افتاده و صدای حاصل از آن تا شعاع ۱۰ کیلومتری شنیده شده است.

در حال حاضر، مقامات از مهار آتش سوزی خبر می دهند حال آنکه از ساکنین محلی خواسته شده تا برای پرهیز از استنشاق گازهای سمی حاصل از انفجار حتی الامکان از منازل خود خارج نشوند.