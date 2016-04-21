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۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۵۳

استاندار بوشهر مطرح کرد:

جایگزینی انرژی‌های نو به‌جای سوخت فسیلی دربخش کشاورزی استان بوشهر

جایگزینی انرژی‌های نو به‌جای سوخت فسیلی دربخش کشاورزی استان بوشهر

بوشهر - استاندار بوشهر گفت: طرح‌های جایگزینی انرژی‌های نو به‌جای سوخت فسیلی در بخش کشاورزی بوشهر باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح پنجشنبه در نشست با مسئولان ستاد بهینه‌سازی انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار داشت: استان بوشهر در تولید انرژی دارای جایگاه ویژه‌ای در سطح کشور است و بخش قابل توجهی از انرژی کشور در این استان تولید می‌شود.

وی بر لزوم جلوگیری از هدررفت انرژی در بخش‌های مختلف تاکید کرد و افزود: اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی از اهمیت بالایی برخوردار است و باید در این راستا طرح‌های مهمی اجرا شود.

استاندار بوشهر خواستار مدیریت مناسب در حوزه مصرف انرژی شد و اضافه کرد: امیدواریم شاهد اقدامات مناسب در زمینه بهینه‌سازی مصرف سوخت در استان بوشهر با پشتیبانی جدی ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست باشیم.

وی با اشاره به مصرف بالای سوخت‌های فسیلی در بخش کشاورزی استان بوشهر، بیان کرد: در تعداد زیادی از چاه‌های کشاورزی استان بوشهر از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌شود که علاوه بر راندمان پائین دارای آلودگی بالایی است.

سالاری بهینه‌‌سازی حامل‌های انرژی و صرفه‌جویی در مصرف گازوئیل را به عنوان یک اولویت در استان بوشهر بیان کرد و افزود: جایگزینی انرژی‌های نو به‌جای سوخت فسیلی در بخش کشاورزی بوشهر باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برق‌دارکردن چاه‌های کشاورزی دیزلی، تصریح کرد: استفاده از سوخت فسیلی در چاه‌های کشاورزی یک آسیب جدی است که باید برای اصلاح آن اقدام شود.

کد مطلب 3604558

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