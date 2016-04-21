به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح پنجشنبه در نشست با مسئولان ستاد بهینه‌سازی انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار داشت: استان بوشهر در تولید انرژی دارای جایگاه ویژه‌ای در سطح کشور است و بخش قابل توجهی از انرژی کشور در این استان تولید می‌شود.

وی بر لزوم جلوگیری از هدررفت انرژی در بخش‌های مختلف تاکید کرد و افزود: اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی از اهمیت بالایی برخوردار است و باید در این راستا طرح‌های مهمی اجرا شود.

استاندار بوشهر خواستار مدیریت مناسب در حوزه مصرف انرژی شد و اضافه کرد: امیدواریم شاهد اقدامات مناسب در زمینه بهینه‌سازی مصرف سوخت در استان بوشهر با پشتیبانی جدی ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست باشیم.

وی با اشاره به مصرف بالای سوخت‌های فسیلی در بخش کشاورزی استان بوشهر، بیان کرد: در تعداد زیادی از چاه‌های کشاورزی استان بوشهر از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌شود که علاوه بر راندمان پائین دارای آلودگی بالایی است.

سالاری بهینه‌‌سازی حامل‌های انرژی و صرفه‌جویی در مصرف گازوئیل را به عنوان یک اولویت در استان بوشهر بیان کرد و افزود: جایگزینی انرژی‌های نو به‌جای سوخت فسیلی در بخش کشاورزی بوشهر باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برق‌دارکردن چاه‌های کشاورزی دیزلی، تصریح کرد: استفاده از سوخت فسیلی در چاه‌های کشاورزی یک آسیب جدی است که باید برای اصلاح آن اقدام شود.