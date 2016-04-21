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۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۲۴

«حریت دیلی» خبر داد؛

ترکیه ادوات زرهی خود را در مرز سوریه افزایش داد

ترکیه ادوات زرهی خود را در مرز سوریه افزایش داد

یکی از روزنامه های ترکیه اعلام کرد که دولت آنکارا ادوات زرهی خود را در مرز سوریه افزایش داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «حریت» به نقل از مقامات رسمی ترکیه از افزایش شمار تانک ها و خمپاره اندازهای ارتش این کشور در مرز سوریه خبر داد. گفته می شود که این تصمیم در راستای اقدامات پیشگیرانه و برای ممانعت از حملات احتمالی داعش اتخاذ شده است.

ناگفته نماند که داعش تا کنون چندین بار استان های مرزی ترکیه از جمله «کیلیس» را مورد حمله قرار داده است.

هدف از ارسال تانک های جدید که به دوربین های حرارتی و توپ مجهز هستند، پشتیبانی از واحدهای نظامی مستقر در نقاط مرزی عنوان می شود. از سوی دیگر، انتظار می رود که پهپادهای کوچک نیز با هدف رهگیری موشک های کاتوشیایی که از سوی داعش شلیک می شوند، به محل ارسال شوند.

کد مطلب 3604584
مریم خرمایی

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