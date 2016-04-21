ترکیه ادوات زرهی خود را در مرز سوریه افزایش داد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «حریت» به نقل از مقامات رسمی ترکیه از افزایش شمار تانک ها و خمپاره اندازهای ارتش این کشور در مرز سوریه خبر داد. گفته می شود که این تصمیم در راستای اقدامات پیشگیرانه و برای ممانعت از حملات احتمالی داعش اتخاذ شده است.

ناگفته نماند که داعش تا کنون چندین بار استان های مرزی ترکیه از جمله «کیلیس» را مورد حمله قرار داده است.

هدف از ارسال تانک های جدید که به دوربین های حرارتی و توپ مجهز هستند، پشتیبانی از واحدهای نظامی مستقر در نقاط مرزی عنوان می شود. از سوی دیگر، انتظار می رود که پهپادهای کوچک نیز با هدف رهگیری موشک های کاتوشیایی که از سوی داعش شلیک می شوند، به محل ارسال شوند.