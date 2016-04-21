ابراز خوشحالی مهمانان خارجی از حضور در جشنواره جهانی فیلم فجر

به گزارش خبرنگار مهر، ضیافت ناهار برای موسسات شرکت‌کننده در بازار فیلم و مهمانان خارجی و همچنین معرفی مهمانان و داوران خارجی سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر امروز پنجشنبه دوم اردیبهشت‌ماه توسط مسئولان جشنواره جهانی فیلم فجر در هتل فردوسی برگزار شد.

در این ضیافت مسئولان جشنواره جهانی فیلم فجر، مهمانان خارجی، فیلمسازان، کارگردانان و بازیگران حضور داشتند که از جمله آنها می‌توان به مجید مجیدی، فاطمه معتمدآریا، رضا کیانیان، سیدرضا میرکریمی، امیر اسفندیاری، فرشته طائرپور، محمدمهدی عسگرپور، سهیل جهان بیگلری، رضا دُرمیشیان و گلاب آدینه اشاره کرد.

در ابتدای این مراسم، سیدرضا میرکریمی دبیر سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر پشت تریبون قرار گرفت و به مهمانان این ضیافت خوشامد گفت و بیان کرد که باعث افتخار است که این جشنواره پذیرای این مهمانان شده است.

سپس امیر اسفندیاری به معرفی مهمانان خارجی، داوران جشنواره و شرکت‌کنندگان در بازار فیلم پرداخت. داوران بخش‌های مختلف جشنواره هر کدام چند جمله‌ای درباره حضور خود در ایران گفتند و به خاطر دعوت به این جشنواره از دست‌اندرکاران و مسئولان جشنواره تشکر کردند.

یکی از داوران خارجی جشنواره در سخنان کوتاهی بیان کرد که این درست نیست که بر اساس دین، جنسیت و آیین بین انسان‌ها جداسازی صورت گیرد و ما خوشحالیم که بر اساس هنر سینما، این جشنواره وحدت‌آفرین شده و ما را به اینجا دعوت کرده است.

یکی از داوران خارجی با اشاره به حضور خود در سال‌های قبل در ایران یادآور شد: من ۱۷ سال پیش به ایران آمدم و با سینمای این کشور آشنا شدم. من آن زمان فیلم‌های خوبی را دیدم و همین باعث شد که این سینما را در این سال‌ها دنبال کنم.

همچنین یکی دیگر از داوران خارجی جشنواره بیان کرد: سینمای ایران علی‌رغم محدودیت‌هایی که دارد، شاهکارهای بسیاری را خلق کرده است. من خوشحالم که به جشنواره فیلم فجر دعوت شدم.

در ابتدای این مراسم، امیر اسفندیاری از محقق داماد و ناصر تقوایی به عنوان غایبان این جشنواره یاد کرد.